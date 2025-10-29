Óriási változás jön Angliában, Szoboszlait is keményen érinti a döntés

A Premier League történetének egyik legnagyobb változása jöhet: angol sajtóhírek szerint idén karácsonykor nem rendeznek teljes Boxing Day-fordulót az élvonalban. A hírek szerint december 26-án mindössze egyetlen mérkőzést tartanak, ami az 1888 óta élő hagyomány brutális megtörését jelentené. Szoboszlai Dominik számára ugyanakkor ez az újdonság inkább pozitív lehet – hiszen édesapaként most először élheti meg otthon a karácsonyt, futballmentes napokkal.

Szoboszlai Dominik nem lenne szomorú, ha elmaradna a Boxing Day a Premier Leauge-ban Fotó: Catherine Ivill - AMA

A Boxing Day az angol futball szíve: karácsony másnapján a szurkolók generációk óta a stadionokban ünnepelnek, a bajnokság pedig különleges hangulatban zajlik. Most viszont a tévés szerződések és a zsúfolt versenynaptár miatt a Premier League vezetői úgy dönthetnek, idén kivételt tesznek. A Daily Mail információi szerint a döntés még nem hivatalos, de gyakorlatilag eldőlt, hogy a megszokott tíz meccses forduló helyett csak egyetlen találkozót rendeznek december 26-án.

A háttérben a közvetítési kötelezettségek állnak: a Premier League-nek 33 hétvégi és öt hétközi fordulót kell biztosítania partnereinek, miközben az FA-kupa új lebonyolítása tovább szűkíti a mozgásteret. Mivel idén a Boxing Day péntekre esik, a liga egy átlagos játéknapként kezeli majd, amikor csak egy televíziós mérkőzésre kerül sor - vette észre a Magyar Nemzet.

Szoboszlai feleségével és kislányával ünnepelheti a karácsonyt

A 18. forduló párosításai között ott van a Liverpool-Wolverhampton (16:00) is, így elképzelhető, hogy Szoboszlai Dominik csapata kapja a kiemelt időpontot. Ha azonban nem így lesz, a magyar középpályás hosszú idő után először töltheti családi körben a karácsonyt – ez különösen fontos számára, hiszen idén nyáron született meg első gyermeke.

A Premier League döntése sok brit szurkolót felháboríthat, hiszen a Boxing Day meccsei több mint egy évszázada a futballkultúra részei. A liga azonban azt reméli, hogy 2026-ban, amikor karácsony másnapja ismét szombatra esik, visszatérhet a megszokott ünnepi programhoz. Addig viszont könnyen lehet, hogy a brit karácsony egyik legfontosabb sporteseménye pihenőre megy.