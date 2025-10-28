Képtelen tartani a száját Arne Slot, nagy bajt hoz saját magára a Liverpool edzője
A holland menedzser egyelőre nem talál megoldást a Liverpool legnagyobb problémájára. Arne Slot felfedte a Vörösök legnagyobb gyengeségét.
Még a legelhivatottabb Liverpool-drukkerek is Arne Slot ellen fordulnak a Brentford elleni gyenge teljesítmény után. A csapat képtelen átvenni az irányítást a mérkőzéseken, és olyan kisebb klubokkal is komoly problémái akadnak, mint a kiesés elől menekülő Brentford. Ráadásul a holland menedzser sem könnyíti meg a saját helyzetét, hiszen rendszeresen kiteregeti csapata gyengeségeit.
Arne Slot képtelen tartani a száját
A Premier League-győztes tréner a legutóbbi találkozót megelőzően arról beszélt, hogy a csapata mennyire bizonytalan a levegőben. Éppen időben ahhoz, hogy a Brentford szakmai stábja felkészülhessen, és hosszú bedobásokkal veszélyeztesse a Vörösök kapuját. Ennek meg is lett az eredménye: az első gólt egy ilyen szituációból kapták Szoboszlaiék.
A holland szakember a mérkőzés után sem tétovázott csapata hiányosságainak feltárásában:
Már sokszor mondtam, hogy a csapatoknak egy bizonyos játékstílusuk van ellenünk, ami egy nagyon jó stratégia, és mi még nem találtuk meg rá a választ.
Az ilyen nyilatkozatok aligha segítik a Liverpool helyzetét, hiszen így még azok az ellenfelek is felismerhetik a csapat gyenge pontjait, akik eredetileg más taktikát terveztek volna.
Érdemes viszont elismerni Slotot abban, hogy pontosan felismerte, mely területeken sebezhető a csapata. Az ellenfelek rendre hosszú passzokkal próbálnak rést találni a Liverpool védekezésén. A Brentford például az este során 64 ilyen átadást indított, ami a kiscsapat statisztikái tekintetében rekordszámnak számít az idényben. A Manchester United és a Crystal Palace is hasonló stratégiával győzte le Arne Slot együttesét: mindkét klub 70-nél is több hosszú passzt kezdeményezett, ami az idei angol bajnoki mérkőzések tekintetében listavezetőnek számít.
Ez rendkívül rossz előjel a szerdán 20.45-kor (tv: Match 4) kezdődő Ligakupa-mérkőzésre, ahol az a Crystal Palace lesz az ellenfél, amely idén már kétszer is borsot tört a Vörösök orra alá. Ráadásul a sérültek száma is aggodalomra ad okot, hiszen legalább hat kulcsjátékosára biztosan nem számíthat Slot: Allison, Leoni, Gravenberch, Isak és Frimpong után Curtis Jones is csatlakozott a sérültek sorához.
