Válságértekezlet Liverpoolban, Arne Slotot nem hívták meg a játékosok

Válságértekezletet tartottak Liverpoolban a frankfurti Bajnokok Ligája-meccs előtt. Úgy tudni, Arne Slot vezetőedző nem vett részt rajta.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2025.10.24. 19:00
Liverpool virgil Van Dijk Arne Slot

Pocsék formában várta a szerdai, frankfurti Bajnokok Ligája-meccsét az FC Liverpool, amely az azt megelőző négy tétmérkőzését egyaránt elbukta. A rossz eredmények miatt válságértekezletet hívtak össze a klubnál, amire, legalábbis a The Sun szerint, Arne Slot vezetőedzőt nem hívták meg.

Eintracht Frankfurt v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
Virgil van Dijk elárulta: mindent tisztáztak (Fotó: Liverpool FC)

„Virgil van Dijk csapatkapitány amolyan mindent tisztázó megbeszélést rendelt el Liverpoolban a sorrendben negyedik vereség után. A játékosok csúcstalálkozóján Arne Slot vezetőedző nem vett részt” – írja a lap.

Mindenki szomorú volt a Liverpoolnál

Ezt követően a Liverpool 5-1-re nyert Frankfurtban, és Van Dijk úgy véli, a megbeszélésnek köszönhetik a fölényes győzelmet. Habár ő még nem nevezné válságértekezletnek a hétfőit…

A szokásosnál rosszabb volt-e a hangulat? A megbeszélés előtt igen, de utána mindenki boldogan hagyta el az öltözőt. Hétfőn szomorkodtunk, mert hazai pályán vereséget szenvedtünk a Unitedtől. Amióta itt vagyok, a Liverpool nem sokszor kapott ki otthon. Hétfőn tehát összeültünk, de nem mondanám ezt válságértekezletnek, mert még csak október van. Az egyetlen módja annak, hogy kilábaljunk a helyzetből, ha összetartunk, a feladatra koncentrálunk, megőrizzük a magabiztosságunkat, és élvezzük a pillanatot. Ezt persze könnyebb mondani, mint megtenni. Olyan világban élünk, ahol mindig van valami, amit el kell mondani, mindig van valaki, aki jobban tudja. Koncentrálnunk kell magunkra

– fogalmazott a Liverpool csapatkapitánya.

A Liverpool szombaton (21 óra, tv: Spíler 1) a Brentford ellen folytatja a Premier League-ben.

Premier League-lázban ég az ország!

A magyar futballrajongók különösen izgatottak fordulóról fordulóra, hiszen  a címvédő Liverpool keretének tagjaként rendszerint Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is pályára lép. A Premier League a világ egyik legnézettebb bajnoksága, és a vörösök minden meccse igazi futballünnepnek ígérkezik. A magyar játékosok szereplése külön pluszizgalmat hoz. Érdemes követni – és akár megtenni a tippjeinket is!
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
