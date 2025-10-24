Válságértekezlet Liverpoolban, Arne Slotot nem hívták meg a játékosok

Pocsék formában várta a szerdai, frankfurti Bajnokok Ligája-meccsét az FC Liverpool, amely az azt megelőző négy tétmérkőzését egyaránt elbukta. A rossz eredmények miatt válságértekezletet hívtak össze a klubnál, amire, legalábbis a The Sun szerint, Arne Slot vezetőedzőt nem hívták meg.

Virgil van Dijk elárulta: mindent tisztáztak (Fotó: Liverpool FC)

„Virgil van Dijk csapatkapitány amolyan mindent tisztázó megbeszélést rendelt el Liverpoolban a sorrendben negyedik vereség után. A játékosok csúcstalálkozóján Arne Slot vezetőedző nem vett részt” – írja a lap.

Mindenki szomorú volt a Liverpoolnál

Ezt követően a Liverpool 5-1-re nyert Frankfurtban, és Van Dijk úgy véli, a megbeszélésnek köszönhetik a fölényes győzelmet. Habár ő még nem nevezné válságértekezletnek a hétfőit…

A szokásosnál rosszabb volt-e a hangulat? A megbeszélés előtt igen, de utána mindenki boldogan hagyta el az öltözőt. Hétfőn szomorkodtunk, mert hazai pályán vereséget szenvedtünk a Unitedtől. Amióta itt vagyok, a Liverpool nem sokszor kapott ki otthon. Hétfőn tehát összeültünk, de nem mondanám ezt válságértekezletnek, mert még csak október van. Az egyetlen módja annak, hogy kilábaljunk a helyzetből, ha összetartunk, a feladatra koncentrálunk, megőrizzük a magabiztosságunkat, és élvezzük a pillanatot. Ezt persze könnyebb mondani, mint megtenni. Olyan világban élünk, ahol mindig van valami, amit el kell mondani, mindig van valaki, aki jobban tudja. Koncentrálnunk kell magunkra

– fogalmazott a Liverpool csapatkapitánya.

A Liverpool szombaton (21 óra, tv: Spíler 1) a Brentford ellen folytatja a Premier League-ben.