Áll a bál, Szoboszlai Dominik miatt kapja az ívet az UEFA

Góllal és gólpasszal vette ki a részét csapata 5-1-es győzelméből Szoboszlai Dominik a Frankfurt-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen. A magyar válogatott középpályás olyan kiemelkedő teljesítményt nyújtott, hogy a klub honlapján a szurkolók azonnal a meccs legjobbjának választották, majd sorra érkeztek az értékelések az angol sajtóban, és mindenhol Szoboszlai kapta legmagasabb számot – kivéve az UEFA-nál.

Góllal és gólpasszal vette ki a részét csapata 5-1-es győzelméből Szoboszlai Dominik a Frankfurt-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzésen / Fotó: Liverpool FC / Getty Images

Az Európai Labdarúgó Szövetség a Liverpool csapatkapitányát, Virgil van Dijkot látta a találkozó legjobbjának – írja az Origo. Azt írták róla, a csapat vezére volt, szervezte a védelmet, folyamatosan kommunikált a társakkal és mindig részt vett a játékban. Verhetetlen volt az egy egy elleni szituációkban és a levegőben is. És bár ez mind igaz, a szurkolók értetlenül állnak az UEFA meccs embere díj kiosztása előtt, mivel a szurkolói szavazáson és a legtöbb szigetországi lapnál is Szoboszlai volt a legjobb.

Szoboszlai volt a legjobb a Frankfurt-Liverpool BL-meccsen

A This is Anfield 9-esre értékelte Szoboszlai Dominik teljesítményét. Úgy fogalmaztak, a magyar középpályás olyan vezére volt a csapatnak, mint a magyar válogatottnak. Uralta a középpályát, és magabiztosan passzolt. Egy hibát róttak fel neki, hogy a frankfurti gól előtt az ő hibája miatt is volt átjátszható a középpálya.

A Mirrornál 8-as értékelést kapott a magyar válogatott középpályás. A lap azt írta, Szoboszlai nyújtja eddig ebben a szezonban a legkiegyensúlyozottabb teljesítményt a Liverpool játékosai közül, függetlenül attól, hogy melyik poszton kap lehetőséget.

A liverpool.com szintén 8-ast adott Szoboszlainak, akivel kapcsolatban kiemelik, hogy rengeteget futott, szinte mindenhol ott volt, és rengeteg energiát vitt a Liverpool középpályájára.

A Tribuna és a Sports Illustrated is a magyar középpályást látta a legjobbnak. A Liverpool karmestereként sokat dolgozott a középpályán, kiváló munkát végzett. Összességében szerintük briliáns játékot produkált.

