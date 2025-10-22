Szoboszlai Dominik kimondta, amit minden magyar hallani akart

Minden magyar szurkolónak a szívéből szólt Szoboszlai Dominik a szerda esti Frankfurt-Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés (21:00, RTL+) előtt, amikor azt vizionálta, hogy Magyarország fővárosában játszhat döntőt a legrangosabb európai kupasorozatban. Mint ismert, a BL 2025/26-os kiírásában a finálénak a budapesti Puskás Aréna ad majd otthont.

Szoboszlai Dominik interjút adott a Frankfurt-Liverpool BL-meccs előtt / Fotó: Carl Recine

Frankfurt-Liverpool: Szoboszlai jól ismeri a szurkolókat

Szoboszlai Dominik keddi sajtótájékoztatóját eltörölte a Liverpool, miután a csapat repülőgépe technikai okok miatt három órás késéssel indult el a Frankfurt elleni BL-meccs helyszínére. A Vörösök magyar válogatott középpályása ezért a klub honlapjának adott interjút a repülőtéren.

Hihetetlen szurkolóik vannak. Egy futballimádó városról van szó, és sokszor játszottam ellenük – voltak jó, de kevésbé jó emlékeim is. Kiváló csapatuk van, és nagyon jó edzőjük, akit még a lipcsei időkből ismerek

– idézi a Magyar Nemzet Szoboszlai szavait, aki jól ismeri az Eintracht Frankfurt stadionját, ugyanis korábban az RB Leipzig játékosaként többször is pályára lépett ott.

A Liverpool magyar válogatott középpályása kiemelte, hogy ez egy kivételes BL-idény számára – és Kerkez Milosnak is –, mivel a döntőt Budapesten rendezik majd meg.

Mérkőzésről mérkőzésre kell haladnunk. Most Frankfurtba utazunk, és készen kell állnunk. Számomra pedig különösen különleges ez a BL-szezon, mert a döntőt Budapesten rendezik

– fogalmazott Szoboszlai. Hozzátette azonban, hogy hosszú még az út odáig, sok dolguk van addig.