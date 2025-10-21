„Úgy játszik, mint egy 10 éves” – klublegendák szólták le Kerkez Milost

Egyre nagyobb a feszültség a Liverpool háza táján a Manchester United elleni 2-1-es vereséget követően, és ezúttal nemcsak a támadósor, hanem Kerkez Milos is a célkeresztbe került. A Bournemouth-tól igazolt magyar válogatott védőt Gary Neville kritizálta élesen a Sky Sports műsorában, amikor arról beszélt, mennyire gyenge volt a Liverpool hátsó alakzatának teljesítménye.

Kerkez Milos rengeteg kritikát kap a Liverpool–Manchester United derbi után – Fotó: Robbie Jay Barratt – AMA

A Liverpool védőinek egyéni játéka katasztrofális, és a döntéshozataluk sem volt megfelelő. Kerkez Milos még nem illeszkedett be, úgy játszik, mint egy tízéves balhátvéd

– fogalmazott a Manchester United egykori futballistája.

Neville nem először bírálta a 20 éves magyar játékost, korábban egy „naiv kisbabának” jellemezte a balhátvédet. A Liverpool védelme valóban ingatag lábakon áll, amit Jamie Carragher, a klub legendás hátvédje is elismert, hozzátéve: a csapat mostanra elveszítette korábbi stabilitását – írja a Magyar Nemzet.

Kerkez Milos mellett Szalah is rengeteg kritikát kap

Carragher ezúttal nemcsak a hátsó sort, hanem a támadósztárt, Mohamed Szalah-t is célba vette. A korábbi védő szerint Arne Slot vezetőedzőnek el kellene gondolkodnia azon, hogy pihentesse az egyiptomi sztárt.

Most jutottunk el oda, hogy Szalah-nak nem kellene automatikusan kezdenie minden héten

– mondta Carragher.

A Liverpool számára a következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek: a csapat szerdán (21:00) a Bajnokok Ligájában Frankfurtban, a Premier League-ben pedig idegenben, a Brentford (21:00) ellen lép pályára. Carragher szerint Szalah-nak nem kellene mindkettőn kezdenie, és idegenben akár más is segíthetné a szélső védőket – például Kerkez Milost, aki egyre nagyobb nyomás alatt próbálja bizonyítani, hogy helye van az élvonal egyik legnagyobb klubjában.

A Liverpool jelenlegi formája azonban messze elmarad a korábbi szezonokétól: sorozatban négy vereséget szenvedtek el, a védekezés gyenge, és az előző idény legjobbjai közül többen sincsenek csúcsformában. Carragher szerint ha ezt nem sikerül kijavítani, a bajnoki címről is lemondhatnak az Anfielden.