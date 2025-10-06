RETRO RÁDIÓ

„A srác úgy néz ki, mint egy...” – nagyon megváltozott a vélemény Kerkez Milosról

Az egyik legjobb védőnek megvan a véleménye. Kerkez Milos súlyos kritikát kapott.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.06. 18:45
Kerkez Milos Gary Neville kritika

Csípős kritikát fogalmazott meg Kerkez Milosról egy angol focilegenda. Gary Neville – akit a Premier League történetének egyik legnagyobb védőjeként tartanak számon – korántsem volt lenyűgözve a magyar balhátvéd Chelsea ellen nyújtott teljesítményétől. Mint ismert, a Liverpool a hétvégén sorozatban harmadik vereségét szenvedte el.

Kerkez Milos
Kerkez Milosról csípős kritikát fogalmazott meg Gary Neville angol focilegenda Fotó: Liverpool FC

Kerkez az a játékos, aki ebben a szezonban a legtöbbször lépett pályára Arne Slot csapatában. Mind a 11 találkozón játszott, de a Mirror azt írja, egy újabb csalódást keltő teljesítmény után, 55 perc elteltével megint lecserélték. A Manchester United ikonja pedig nem finomkodott a szavaival, amikor Kerkez teljesítményét kritizálta.

Őszintén szólva, a Kerkez srác jelenleg úgy néz ki, mint egy ifijátékos. Tudom, hogy jó játékos, de mintha az ificsapatban, vagy az U21-eseknél játszana. Olyan naivnak tűnik, úgy néz ki, mint egy kisbaba

– fogalmazott Neville. Hozzátette, Kerkeznek van Premier League-tapasztalata, nem egy másik országból igazolt Liverpoolba, ezért arra számított, hogy nem okoz majd neki gondot ezeken a pályákon játszani.

Edzője is megszólalt Kerkez Milosról

Azt egyébként Arne Slot is elismerte, hogy Kerkez Milos még mindig alkalmazkodik a Liverpoolhoz. Azt pedig, hogy lecserélte őt a Chelsea ellen, azzal magyarázta, hogy a magyar balhátvéd egyre fáradtabb.

Azonban nem Kerkez volt az egyetlen, akit Gary Neville kritizált. Az egykori angol sztár kemény szavakkal illette Jeremie Frimpongot és Conor Bradleyt is, valamint a Liverpool támadójátékát.

 

 

