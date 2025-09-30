Kerkez kegyelmet kapott, óriási meglepetés a Liverpool kezdőjében

Magyar rangadót játszanak ma este a Bajnokok Ligájában, a 2. fordulóban három válogatott játékosunk is érdekelt lehet a Galatasaray-Liverpool meccsen. A kezdésnél csak ketten lesznek ott a pályán.

Három magyar is érdekelt a Galatasaray-Liverpool BL-meccsen Fotó: Andrew Powell

A Galatasarayban Sallai Roland nincs ott a kezdőben, a Liverpoolban Szoboszlai Dominik a középpályán játszik. Kerkez Milos helye veszélyben volt Pool hétvégi, Crystal Palace elleni veresége után. Arne Slot menedzser ugyanakkor újra bizalmat szavazott neki, ő lesz a Liverpool balhátvédje. A legnagyobb meglepetés, hogy Liverpoolban csak kispadra került Mohamed Szalah.

A Galatasaray-Liverpool kezdőcsapatai:

Galatasaray: Cakir - Singo, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Lemina - Akgün, Gündogan, Yilmaz - Osimhen

Liverpool: Allison - Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez - Gravenberch, Jones - Wirtz, Szoboszlai, Gakpo - Ekitiké