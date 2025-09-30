Kerkez kegyelmet kapott, óriási meglepetés a Liverpool kezdőjében

Cak két magyar labdarúgóval rajtol el a BL-meccs. Itt vannak a Galatasaray-Liverpool kezdőcsapatai.
Magyar rangadót játszanak ma este a Bajnokok Ligájában, a 2. fordulóban három válogatott játékosunk is érdekelt lehet a Galatasaray-Liverpool meccsen. A kezdésnél csak ketten lesznek ott a pályán.
A Galatasarayban Sallai Roland nincs ott a kezdőben, a Liverpoolban Szoboszlai Dominik a középpályán játszik. Kerkez Milos helye veszélyben volt Pool hétvégi, Crystal Palace elleni veresége után. Arne Slot menedzser ugyanakkor újra bizalmat szavazott neki, ő lesz a Liverpool balhátvédje. A legnagyobb meglepetés, hogy Liverpoolban csak kispadra került Mohamed Szalah.
Galatasaray: Cakir - Singo, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Lemina - Akgün, Gündogan, Yilmaz - Osimhen
Liverpool: Allison - Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez - Gravenberch, Jones - Wirtz, Szoboszlai, Gakpo - Ekitiké
