Kerkez kegyelmet kapott, óriási meglepetés a Liverpool kezdőjében

Cak két magyar labdarúgóval rajtol el a BL-meccs. Itt vannak a Galatasaray-Liverpool kezdőcsapatai.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.30. 19:53
Módosítva: 2025.09.30. 20:13
Szoboszlai Dominik Sallai Roland Bajnokok Ligájában

Magyar rangadót játszanak ma este a Bajnokok Ligájában, a 2. fordulóban három válogatott játékosunk is érdekelt lehet a Galatasaray-Liverpool meccsen. A kezdésnél csak ketten lesznek ott a pályán.

Három magyar is érdekelt a Galatasaray-Liverpool BL-meccsen
Három magyar is érdekelt a Galatasaray-Liverpool BL-meccsen Fotó: Andrew Powell

A Galatasarayban Sallai Roland nincs ott a kezdőben, a Liverpoolban Szoboszlai Dominik a középpályán játszik. Kerkez Milos helye veszélyben volt Pool hétvégi, Crystal Palace elleni veresége után. Arne Slot menedzser ugyanakkor újra bizalmat szavazott neki, ő lesz a Liverpool balhátvédje. A legnagyobb meglepetés, hogy Liverpoolban csak kispadra került Mohamed Szalah.

A Galatasaray-Liverpool kezdőcsapatai:

Galatasaray: Cakir - Singo, Sanchez, Bardakci, Jakobs - Torreira, Lemina - Akgün, Gündogan, Yilmaz - Osimhen
Liverpool: Allison - Frimpong, Van Dijk, Konate, Kerkez - Gravenberch, Jones - Wirtz, Szoboszlai, Gakpo - Ekitiké

Ki lesz a BL-győztes Budapesten?

Minden Bajnokok Ligája-játéknap ünnepnap a futball szerelmeseinek. A sorozat történetében először Budapesten emelheti majd magasba a trófeát a végső győztes csapatkapitány. A labdarúgó BL nemcsak a gólokról és a látványos csatákról szól, hanem az izgalomról és a fogadásokról is. Érdemes követni, és akár megtenni a tippjeinket is!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

