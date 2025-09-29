Sallai lehet a főszereplő Szoboszlaiék ellen, a frászt hoznák a Liverpoolra a BL-ben

A török bajnok Galatasaray a csúfos frankfurti Bajnokok Ligája-nyitánya (1-5-ös vereség), az angol aranyérmes Liverpool pedig a szezonbeli első Premier League-veresége (1-2 a Crystal Palace ellen) után javítana a két csapat keddi BL-meccsén. A félelmetes hangulatú isztambuli stadion közönsége Sallai Rolandék, a játékerő viszont egyértelműen Szoboszlai Dominikék mellett szól. A török sztárklub edzője, Okan Buruk ez utóbbit egy már bevált sikerrecepttel ellensúlyozná a Galatasaray–Liverpool (kedd, 21 óra) mérkőzésen.

Okan Buruk lemásolná a Galatasaray–Liverpool BL-meccsen a Crystal Palace-t, a tervében Sallai Rolandra is kulcsszerep vár Fotó: Anadolu via AFP

Sallaiék trénere alaposan kielemezte az Oliver Glasner irányításával a Liverpool valóságos mumusává vált Crystal Palace győztes taktikáját, és ezt tervezi követni a saját csapatával is. A tétmérkőzéseken április óta veretlen dél-londoniak osztrák edzője eddig ötször meccselt a Pool ellen, és imponáló a mérlege. Elsőre rögtön az Anfielden nyert (akkor még Jürgen Klopp gárdája ellen), Arne Slot együttesétől pedig egyszer-egyszer kikapott és pontot rabolt, a legutóbbi két alkalommal viszont már győzelmet ünnepelhetett. Ebben a szezonban csak ő volt képes felülmúlni a Slot-csapatot, ráadásul kétszer: előbb a Wembley-beli Szuperkupa-meccsen tizenegyesekkel, majd sorozatban hét Liverpool-győzelem után, a múlt szombati hazai bajnokin a 97. percben lőtt győztes góllal.

Galatasaray–Liverpool: Sallai főszerepet kaphat

Vagyis, ha valakit, Glasnert érdemes lemásolnia a Galatának – vélekedik Okan Buruk, és a Milliyet értesülése szerint éppen ennek megfelelően tervezi összeállítani a saját csapatát is. A Liverpool intenzív támadójátékának méregfogát mély és agresszív védőmunkával, ötfős hátsó sorral tervezi kihúzni a török edző is. A védelem jobb szélére kerül vissza Sallai, aki a Galata hévégi bajnokiján hosszú idő után először játszott újra támadóbb szerepkörben (előbb a jobb, majd a bal szélen). Ugyanakkor Okan Buruk elvárja tőle és a balhátvéd Eren Elmalitól, hogy Szoboszlaiék ellen a támadásokat is segítsék, vagyis a magyar légióson sok múlhat, főszereplő lehet.

A háromfős középpályát Lucas Torreira, Mario Lemina és Gabriel Sara alkothatják (utóbbi brazil légiós helyett kezdhet Ilkay Gündogan is), míg a két támadó posztjára Baris Alper Yilmazt és Victor Osimhent tartják a legvalószínűbbnek. Azaz kimaradhat a harmatgyengén játszó egyik nyári sztárigazolás, Leroy Sané, és kispadra kényszerülhet Mauro Icardi is, aki a súlyos sérüléséből felépülve az utóbbi hat bajnokiján öt gólt szerzett, mégis kritizálják az állítólagos túlsúlya miatt. A helyére visszatérő Osimhen kisebb sérülése és három kihagyott meccs után a hétvégén még csak öt percnyi játéklehetőséget kapott, de az olasz bajnok Napolitól 75 millió euróért (29,3 milliárd forint) megvett nigériai center most megnehezítheti Virgil van Dijkék életét is.

A jó példa: a Crystal Palace–Liverpool (2-1) meccs összefoglalója: