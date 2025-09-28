Ezzel elfogyott a Liverpool-edző türelme? A szélső védőt hibáztatja mindenért

Arne Slot elismerte, csak magukat hibáztathatják a Crystal Palace–Liverpool mérkőzésen történtek miatt. Mint ismert, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Vörösök egy 97. percben bekapott góllal veszítették el a bajnokit, mert a vezetőedző szerint az egyik játékosa túl támadólag gondolkodott.

Arne Slot elismerte, csak magukat hibáztathatják a Crystal Palace–Liverpool mérkőzésen történtek miatt Fotó: James Gill – Danehouse

Bár Federico Chiesa gólja után azt hitte mindenki, megint a címvédő Liverpoolnak sikerül a hajrá, és megment egy pontot, de akkor jött a dráma, amikor már a jelzett hosszabbítás is lejárt. Egy hosszú bedobásnál a jobbhátvéd, Jeremie Frimpong nem figyelt, így Nketiah szabadon maradt a hosszú oldalon, és győztes gólt szerzett. Arne Slot pedig finoman ráhúzta a vizes lepedőt a szélső védőjére.

Csak magunkat hibáztathatjuk azért, hogy így védekeztünk. Az egyik játékosunk kirohant, mert kontratámadást akart, aminek semmi értelme nem volt, mert már lejárt az idő, ezért csak a védekezésre kellett volna figyelni. Az egyik játékos túl támadólag gondolkodott abban a pillanatban, aminek következtében elveszítettük a meccset

– idézi a holland szakember meccs utáni nyilatkozatát a This Is Anfield.

Csalódást keltő pillanatok a Crystal Palace–Liverpool bajnokin

Arne Slot számára is csalódást keltő volt az első félidő, csakúgy, mint a meccs vége.

A Crystal Palace megérdemelte volna, ha két-három góllal vezet az első félidőben. A második félidő jobban sikerült a részünkről, olyan helyzeteket alakítottunk ki, amiket nem sok csapat tesz meg itt. Eltartott egy ideig, mire sikerült gólt szereznünk – és amikor összejött, akkor egy újabb gólt kapni ugyanolyan kiábrándító, mint az első félidőnk volt. Ha valamelyik csapat megérdemelte a győzelmet ma, az a Palace volt

– ismerte el a Liverpool edzője.