RETRO RÁDIÓ

Ezzel elfogyott a Liverpool-edző türelme? A szélső védőt hibáztatja mindenért

Rosszul gondolkodott a szélső védő. Arne Slot ráhúzta játékosára a vizes lepedőt a Crystal Palace–Liverpool meccs után.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2025.09.28. 19:00
Liverpool Crystal Palace Arne Slot Jeremie Frimpong

Arne Slot elismerte, csak magukat hibáztathatják a Crystal Palace–Liverpool mérkőzésen történtek miatt. Mint ismert, a Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal felálló Vörösök egy 97. percben bekapott góllal veszítették el a bajnokit, mert a vezetőedző szerint az egyik játékosa túl támadólag gondolkodott.

Crystal Palace-Liverpool: Arne Slot
Arne Slot elismerte, csak magukat hibáztathatják a Crystal PalaceLiverpool mérkőzésen történtek miatt Fotó: James Gill Danehouse

Bár Federico Chiesa gólja után azt hitte mindenki, megint a címvédő Liverpoolnak sikerül a hajrá, és megment egy pontot, de akkor jött a dráma, amikor már a jelzett hosszabbítás is lejárt. Egy hosszú bedobásnál a jobbhátvéd, Jeremie Frimpong nem figyelt, így Nketiah szabadon maradt a hosszú oldalon, és győztes gólt szerzett. Arne Slot pedig finoman ráhúzta a vizes lepedőt a szélső védőjére.

Csak magunkat hibáztathatjuk azért, hogy így védekeztünk. Az egyik játékosunk kirohant, mert kontratámadást akart, aminek semmi értelme nem volt, mert már lejárt az idő, ezért csak a védekezésre kellett volna figyelni. Az egyik játékos túl támadólag gondolkodott abban a pillanatban, aminek következtében elveszítettük a meccset

– idézi a holland szakember meccs utáni nyilatkozatát a This Is Anfield.

Csalódást keltő pillanatok a Crystal Palace–Liverpool bajnokin

Arne Slot számára is csalódást keltő volt az első félidő, csakúgy, mint a meccs vége.

A Crystal Palace megérdemelte volna, ha két-három góllal vezet az első félidőben. A második félidő jobban sikerült a részünkről, olyan helyzeteket alakítottunk ki, amiket nem sok csapat tesz meg itt. Eltartott egy ideig, mire sikerült gólt szereznünk – és amikor összejött, akkor egy újabb gólt kapni ugyanolyan kiábrándító, mint az első félidőnk volt. Ha valamelyik csapat megérdemelte a győzelmet ma, az a Palace volt

– ismerte el a Liverpool edzője.

 

 

 

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu