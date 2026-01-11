Hatalmas elismerés, Szoboszlai Dominik ennek nem fog örülni

Szoboszlai Dominik és a török Arda Güler balhéja a 2025-ös év egyik legemlékezetesebb focibotránya volt magyar szempontból. A konfliktus gyökerei tavaly márciusig nyúlnak vissza: a Nemzetek Ligájában akasztották össze a bajszukat, majd a rivalizálás a közösségi médiára is átterjedt. Az esetet követően gyakorlatilag egész Törökország a magyar sztár ellen fordult: még a Galatasaray–Liverpool Bajnokok Ligája-meccs után is rosszindulatú hozzászólások árasztották el Szoboszlai Instagram-oldalát. Most pedig Gülert még Szoboszlainál is jobb játékosnak nevezte egy korábbi klasszis.

Neymar szerint Szoboszlai haragosa, Arda Güler a világ legjobb középpályása Fotó: Eurasia Sport Images

Arda Güler jobb, mint Szoboszlai?

Neymar, a Paris Saint-Germain és a Barcelona korábbi brazil klasszisa a világ legjobb középpályásának nevezte a török tehetséget. A dicséret nem teljesen megalapozatlan: az előző szezonhoz képest a mindössze 20 éves játékos egyre több lehetőséget kap a Real Madridban. Ugyanakkor továbbra is előfordul, hogy csak cserejátékosként számít rá Xabi Alonso. Összehasonlításként, Szoboszlai ebben a szezonban 2423 percet töltött a pályán, míg riválisa, Güler, mindössze 1646-ot. A teljesítményt tekintve Güler 3 gólt és 8 gólpasszt jegyzett klubjában, míg a magyar sztár 5 találattal és 5 gólpasszal járult hozzá csapata szezonjához.

🚨🗣️ Neymar: "Arda Güler is an amazing player. He has the quality. I think he is the best midfielder in the world." pic.twitter.com/Gw7du3eHA5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 9, 2026

Ezek alapján Neymar kijelentése igencsak merésznek tűnik, hiszen túlzás azt állítani, hogy Güler egyértelműen jobb játékos lenne Szoboszlainál. Ugyanakkor a piaci értékek más képet festenek: a Transfermarkt adatai szerint a török középpályás már 90 millió eurót ér, míg a 25 éves magyar játékos piaci értéke 85 millió euró.

Mindenesetre érdemes lesz követni a kettejük további történetét, nem kizárt, hogy az idei Bajnokok Ligája egyenes kieséses szakaszában ismét szembekerülnek egymással.