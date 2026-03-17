Kiderült a Liverpool nagy problémája, Szoboszlai Dominikkal kapcsolatos

A letámadások hiánya a Liverpool legnagyobb problémája jelenleg – legalábbis Jamie Carragher klublegenda szerint. Az aggodalomra okot adó nyomásgyakorlásra korábban Szoboszlai Dominikot hozták fel példának, amikor a magyar válogatott középpályás hiába méltatlankodott, magára hagyták a csapattársai. Jobbhátvédként viszont esélye sincs a letámadásokat irányítania.

Szoboszlai Dominik a letámadások tekintetében is példakép Liverpoolban Fotó: Carl Recine

Szerintem nagyon mélyen vannak. Sok minden nem stimmel ezzel a Liverpoollal, semmi sem működik. De ami a leginkább kiemelkedik számomra, hogy elvesztették a nyomásgyakorlást. A letámadás nemcsak Jürgen Klopp fegyvere volt, az egész lényege, hogy azt mondják, nehéz az Anfielden játszani, nem az, hogy a Liverpool mindig csodálatos dolgokat művel a labdával, vagy a legjobb játékosok alkotják

– idézi a Mirror Jamie Carragher kritikáját, aki a Liverpool legnagyobb hiányosságának tartja a letámadásokat.

Szoboszlai Dominik Liverpoolban a példakép

Korábban a This Is Anfield újságírója Szoboszlai Dominikot hozta fel példának, amikor szintén szóba került a nyomásgyakorlás és a Liverpool labda nélküli játéka.

Volt egy pillanat a Liverpool Chelsea elleni meccsén, amikor Szoboszlai Dominik három-négy ellenfelet is megtámadott, miközben kipasszolták a labdát. Miután sikertelenül támadta le a passzsorozat utolsó játékosát is, megfordult és intett, mintha azt kérdezné: „Hol van a támogatás?

– olvasható a cikkben.

Itt jön elő Arne Slot vezetőedző felelőssége, aki a Tottenham elleni döntetlen alkalmával megint jobbhátvédként számolt Szoboszlaival, ő pedig hátulról nem támadhatja le az ellenfél játékosait, és nem irányíthatja a csapat nyomásgyakorlását.



