Micsoda szavak: így búcsúzik a világbajnok Scherer Pétertől – Videó

Egy ország áll döbbenten: elhunyt Scherer Péter színművész, vagy ahogy a barátai hívták: Pepe. A Jászai Mari-díjas művész 64 évesen 2026. május 19-én távozott az élők sorából. Rengetegen búcsúznak tőle a közösségi médiában. Köztük az a világbajnok, aki kamerák előtt varázsolta el. Hajnóczy Soma bűvész világbajnok!

Hajnóczy Soma bűvész világbajnok is gyászolja a 64 évesen elhunyt Scherer Pétert

„Levett a lábamról” – mondta a közös videóban Scherer Péter Somáról, aki két elképesztő trükkel is meglepte a színészt. A világbajnok bűvész a közösségi oldalán az alábbi sorokkal és egy közös fotóval búcsúzik Pepétől.

Drága Pepe! Elképesztő, mennyi ikonikus kulturális alkotás kötődik hozzád: a Kontroll, az Argo, az [email protected], a Nekem lámpást adott kezembe az Úr Pesten és még sorolhatnám. Néhány évvel ezelőtt, mikor még nem ismertük egymást, odajöttél hozzám beszélgetni a Nyugatinál a Pad Thaiba, letaglózott a közvetlenséged. Aztán nem sokkal később már a Te műsorodban forgattunk együtt. Mindig nyitott voltál, humoros, jó kedélyű! Szomorú, hogy ilyen hamar kellett távoznod! Nyugodj békében! Egy ország emlékezni fog rád!

– írta Hajnóczy Soma bűvész világbajnok a Facebook-oldalán.

