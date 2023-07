Nem fogod elhinni! Így lett 100 forintból háza egy rászoruló magyar családnak

Hajnóczy Soma kétszeres bűvész világbajnokot és videóst senkinek sem kell bemutatni, ahogy a jótékonykodási ügyeit sem. A híres bűvész számára már korábban is fontos volt, hogy segítsen az embereken, így hajléktalanoknak varázsolt pénzt vagy az előadásainak bevételével támogatott alapítványokat. Legutóbb viszont egy hatalmas projektbe fogott: fél éve eldöntötte, hogy 100 forintból venni fog egy házat, amit egy rászoruló családnak ajándékoz.

100 forintból több millió forintot csinált Hajnóczy Soma, hogy házat vehessen belőle egy családnak. Fotó: Hajnóczy Soma

Családi házat 100 forintból

Na persze mindezt nem úgy kell elképzelni, hogy 100 forintba került az ingatlan. Soma valójában 100 forintból vett egy tollat, amit elárverezett az interneten, és az árverés árából vett egy újabb tárgyat, amit szintén aukcióra bocsátott. Így ment ez folyamatosan: a 100 forintosból tollat vett, a tollat eladta, abból gyűjtői kártyákat vett. Ezután jött két darab Playstation 5, ezekből elektromos gitárok lettek. A gitárokért adtak annyit, amiből Bud Spencer és Terence Hill-es relikviákat vásárolt, majd azok árából két robogót. A robogók után jött a Porsche, a Porsche-ből pedig ló lett, majd abból egy Maldív-szigeteki utazás. Így végül a Maldív-szigeteki utat elárverezve több, mint 16 millió forintot gyűjtött össze Soma arra a bizonyos házra, mindezt 100 forintból kezdve.

A zseniális és egyben nemes ötlet egyébként nem teljesen egyedi, külföldön már voltak példák korábban hasonlóra, de ott konkrét tárgyakat cseréltek el, és nem azok árán vettek egy újabbat. Hajnóczy Somát a Metropol arról kérdezte, miért vágott bele ebbe a hatalmas projektbe, és milyen érzés most, hogy megvették a házat.

Kíváncsi voltam, hogy itthon működne-e ez az ötlet. Egy kicsit jobban magamra szabtam, jobban bevontam a közönséget, ezzel megsokszorozva a figyelmet és az árakat is. Nagyon szívből csináltuk ezt a projektet, nagyon büszke vagyok rá, de elfáradtam ebben a fél évben

– mesélt az ötletről a bűvész, aki örült, hogy ki tudta élni kreativitását a videók forgatása alatt és egyben egy társadalmilag fontos témával is foglalkozhatott.

„Szeretném, ha szélesebb körben is segítenének az emberek egymásnak és kedvet kapnának az adakozáshoz. Szerettem volna motiválni az embereket, mert ha csak 20 ember is kezd el segíteni másokon a videók miatt, már az is sokat ér" – árulta el Soma, aki bár nagyon szerette ezt a munkát, sokkal jobban kimerült benne, mint gondolta volna.

Soma ezt a házat vette meg az emberek segítségével a családnak. Fotó: Hajnóczy Soma

A Sznopek család otthona kiégett: most új házat kaptak

Hajnóczy Soma, míg a tárgyakat adta el és cserélgette, addig elkezdte keresni azt a családot, akiknek majd házat vesz. Ebben a segitekegycsaladot.hu oldal önkéntesei voltak a segítségére, akik a véletlennek köszönhetően pont felkeresték Somát, nem támogatna-e egy családot. A sorsszerű találkozás következtében ismerte meg Soma a Sznopek családot, akik egy dél-magyarországi kis településen élnek albérletben, két gyerkőccel. A házban néhány hónapja tűz ütött ki, amiben odalettek a család ingóságai, például az édesanya teljes ruhatára is.

Nagyon mellbevágó és kemény volt szembesülni azzal a körülménnyel, amiben ez a család élt. Sokkoló és megindító volt látni az életkörülményüket és tapasztalni mindazt. Eddig én ilyet csak tévében láttam, a saját szememmel még soha

– hangsúlyozta Soma, aki végül több család közül Sznopekéket választotta.

– Őket választottam, mert szerettem volna olyanokon segíteni, ahol van legalább két kisgyermek, hogy az ő jövőjüket segíthessem egy új otthonnal, illetve ahol legalább az egyik szülő dolgozik, hogy ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy nem tudják fenntartani a házat, amit kapnak. A Sznopek család nagyon szimpatikus volt, a tűz miatt pedig nagyon sok tekintetben lakhatatlan volt a házuk, amit béreltek – mesélte a Metropolnak a bűvész, aki nem mondta el a családnak, hogy házat fog nekik venni. Sznopekék azt hitték, csak forgatni megy hozzájuk a stáb, így teljes volt a meglepetés és a meghatódottság, amikor Soma átnyújtotta a ház kulcsait az édesanyának.

A családnak a segitekegycsaladot.hu koordinátora és Hajnóczy Soma mondta el a jó hírt. Fotó: Mamagésa

Lelkileg nagyon felfokozott élmény volt elmondani a családnak, hogy kapnak egy új házat. Hiába vagyok gyakorlott fellépő, az én hangom is megremegett és hevesen vert a szívem, amikor elmondtam a családnak a hírt. Az emberek fele sírt, a család is, a stáb is. Katartikus megélés volt

– számolt be róla a Metropolnak a bűvész, aki még nem tudja, hogy a jövőben fog-e ugyanilyen vagy hasonló projektet csinálni, de reméli, hogy mások is kedvet kapnak hozzá és csinálnak helyette, még ha ő a jótékonykodás más formáját is választja a közeljövőben.