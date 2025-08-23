RETRO RÁDIÓ

Optikai illúzió teszt: csak 100 fölötti IQ-val rendelkezők tudják megfejteni

Tökéletes látás, jó megfigyelőképesség és magas intelligencia szükséges ehhez az IQ teszthez.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.08.23. 18:30
iq teszt rejtvény agytorna

Az optikai illúziós rejtvények célja, hogy megtévessze a szemet, és tesztelje, mennyire vagy képes észrevenni a rejtett részleteket. Ezek a tesztek színekkel, mintákkal és formákkal játszanak, hogy olyan képeket hozzanak létre, amelyek első pillantásra másnak tűnhetnek. Az optikai illúziók mindenki kedvenceivé váltak, mert remek agytornát nyújtanak, miközben segít a szabadidőt szórakoztató, izgalmas módon eltölteni.

Ezek a rejtvények különböző stílusokban készülnek, és az egyik leggyakoribb és legizgalmasabb rejtvény a rejtett tárgy/állat kereső rejtvény. Készen állsz arra, hogy próbára tedd magadat? Nézd meg az alábbi képet, amelyen a zöld háttérre írt 48-as számot látod. Nézd meg alaposan a képet, mert egy páratlan szám rejtőzik ebben a jelenetben.

 Egyszerűnek tűnik, nem igaz? Találd meg a rejtett páratlan számot ezen a képben 7 másodperc alatt. Van elég jó a látásod ahhoz, hogy megtaláld a rejtett számot?

Indítsd el az időzítőt, és kezdd el a keresést. Sok sikert!

Kép: Jagranjosh

A megoldást ide kattintva tekintheted meg. 

