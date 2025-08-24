RETRO RÁDIÓ

Brutális karambol történt: kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött

Lezárták az utat teljes szélességében. A személygépkocsi és a kisteherautó a 47-es főúton szaladt egymásba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.24. 14:20
karambol baleset mentő

Karambolozott egy kisteherautó és egy személygépkocsi a 47-es főúton, Zsáka határában, a Bethlen Gábor útnál. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hatan utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre, ahol a beavatkozás idejére teljes szélességében lezárták az utat, a forgalmat elterelik – írja a Katasztrófavédelem.

 

