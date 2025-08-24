Brutális karambol történt: kisteherautó és egy személygépkocsi ütközött

Karambolozott egy kisteherautó és egy személygépkocsi a 47-es főúton, Zsáka határában, a Bethlen Gábor útnál. A berettyóújfalui hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket, amelyekben összesen hatan utaztak. Hozzájuk mentők érkeztek a helyszínre, ahol a beavatkozás idejére teljes szélességében lezárták az utat, a forgalmat elterelik – írja a Katasztrófavédelem.