Araszol a forgalom Földeák külterületén, nagy a baj

Összeütközött egy személyautó és egy traktor a 430-as főúton, Földeák külterületén. A baleset következtében a traktor kereke kitörött, a személygépkocsi pedig tetejével az árokba borult. A makói hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.



