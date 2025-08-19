RETRO RÁDIÓ

Araszol a forgalom Földeák külterületén, nagy a baj

Irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.19. 12:20
személyautó árok személygépkocsi traktor baleset

Összeütközött egy személyautó és egy traktor a 430-as főúton, Földeák külterületén. A baleset következtében a traktor kereke kitörött, a személygépkocsi pedig tetejével az árokba borult. A makói hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.


 

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu