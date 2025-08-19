Araszol a forgalom Földeák külterületén, nagy a baj

Irányítás mellett, félpályán halad a forgalom.
Összeütközött egy személyautó és egy traktor a 430-as főúton, Földeák külterületén. A baleset következtében a traktor kereke kitörött, a személygépkocsi pedig tetejével az árokba borult. A makói hivatásos tűzoltók végzik a műszaki mentést. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon irányítás mellett, félpályán halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
