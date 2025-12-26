Karácsonyi tragédia! Árván maradt a 3 éves fiú, ő az egyetlen túlélője a balesetnek

Karácsonyi tragédia! Árván maradt a hároméves kisfiú karácsonykor, miután szülei és testvére is életüket vesztették egy balesetben – közölte a Mirror. A négytagú család egy karácsonyi partiról tartott hazafelé, amikor frontálisan ütköztek egy ittas sofőrrel, ami a család három tagjának halálát okozta.

Karácsonyi tragédia! Árván maradt a hároméves kisfiú az ittas sofőr miatt

Forrás: GoFundMe

A kisfiú az egyetlen túlélője a szörnyű balesetnek.

A baleset karácsony előtt, december 20-án hajnalban történt. A Contreras család szinte minden tagjának életét követelte, miután egy karácsonyi ünnepségről tartottak hazafelé.

A 27 éves Lizbeth Rodriguez Contrerast és az ötéves Camila Peñát a helyszínen halottnak nyilvánították. A hároméves kisfiút és édesapját, a 26 éves Diego Peña Jr.-t légi mentővel szállították kórházba. Tragikus módon az apa nem élte túl a sérüléseit, míg az árván maradt kisgyermek állapota stabil, de továbbra is kritikus.

A 27 éves Majesti Faith Lee-t a rendőrség letartóztatta. Ittas állapotban elkövetett emberöléssel, valamint egy rendbeli ittas állapotban elkövetett testi sértéssel vádolják.

A Harris megyéből származó család ünnepi összejöveteléről tartott hazafelé, amikor Lee forgalommal szemben beléjük hajtott. A hatóságok megerősítették, hogy a nő ittas állapotban volt. Lee-t szintén légi mentővel szállították kórházba, ahol kezelték enyhébb sérüléseit. Eric Fagan, Fort Bend megye seriffje így nyilatkozott:

Szívünk a családdal van, miközben elképzelhetetlen veszteséget kell elviselniük. Ez a tragédia fájdalmasan emlékeztet arra, milyen gyorsan változhatnak meg életek az ittas vezetés következtében, és miért létfontosságú a felelős döntéshozatal a volán mögött