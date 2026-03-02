Orbán Viktor: Hamarosan....
Nemzetbiztonsági egyeztetés a Barátság kőolajvezeték állapotáról.
Friss fotós bejegyzéssel indította a hetet Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök a Facebok-oldalán arról tájékoztatott, hogy nemzetbiztonsági egyeztetés történt a Barátság kőolajvezeték állapotáról.
Hamarosan beszámolok a fejleményekről!
– írta a miniszterelnök.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre