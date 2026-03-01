Orbán Viktor beszédes sorokat osztott meg - Videó

Mint az ismert, szombaton Esztergomban tartották a Háborúellenes Gyűlést. Az esemény Takáts Tamás produkciójával indult, aki az Apáink útján című számot adta elő a résztvevőknek.

A miniszterelnök az esemény kapcsán egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben Orbán Viktor Takáts Tamás előadásának egy részletét elevenítette fel.

Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj. De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk

- idézett a dalból a kormányfő.



