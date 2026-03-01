Orbán Viktor beszédes sorokat osztott meg - Videó
Nem akárkitől idézett Orbán Viktor.
Mint az ismert, szombaton Esztergomban tartották a Háborúellenes Gyűlést. Az esemény Takáts Tamás produkciójával indult, aki az Apáink útján című számot adta elő a résztvevőknek.
A miniszterelnök az esemény kapcsán egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben Orbán Viktor Takáts Tamás előadásának egy részletét elevenítette fel.
Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj. De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk
- idézett a dalból a kormányfő.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre