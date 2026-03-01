RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor beszédes sorokat osztott meg - Videó

Nem akárkitől idézett Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.01. 14:53
orbán viktor esztergom Háborúellenes Gyűlés takáts tamás

Mint az ismert, szombaton Esztergomban tartották a Háborúellenes Gyűlést. Az esemény Takáts Tamás produkciójával indult, aki az Apáink útján című számot adta elő a résztvevőknek.

A miniszterelnök az esemény kapcsán egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben Orbán Viktor Takáts Tamás előadásának egy részletét elevenítette fel.

Ezer éven át megtanultuk már, mire jó a szív és a száj. De még nem tudjuk, még nem értjük hová érkezünk

- idézett a dalból a kormányfő.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu