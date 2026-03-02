RETRO RÁDIÓ

Végre megszólalt Détár Enikő: itt a szülinapi vallomása

A színésznő február 26-án ünnepelte születésnapját. Détár Enikővel összegzésről, lehetőségekről és korról beszélgettünk.

Szerző: M. K.
Létrehozva: 2026.03.02. 11:00
Détár Enikő karrier születésnap

Détár Enikő néhány napja ünnepelte születésnapját, saját bevallása szerint azonban nem tulajdonít nagy jelentőséget a jubileumnak. A színésznő azonban nem csak a születésnapja miatt ünnepelhet kerek évfordulót idén.

Détár Enikő gyerekeire a legbüszkébb, mellette imádja az munkáját .
Détár Enikő gyerekeire a legbüszkébb, munkájáért pedig a mai napig szenvedélyesen rajong: a Fergeteges látogatás az egyik kedvenc előadása (Fotó: Kunos Attila)

Détár Enikő: „Szenvedély nélkül nem lehet semmit csinálni”

A művésznő egyetlen pillanatra sem áll meg, de úgy érzi, egy lassabb életvitellel nem lenne önazonos.

Nem terveztem, hogy bármit is kezdenék a születésnapom kapcsán, de természetesen átjöttek a barátaink és együtt töltöttük a napot. Jönnek majd a gyerekeim is, a párommal együtt élünk boldogságban és minden úgy jó, ahogy az van. Egészséges felnőtt gyerekeim vannak, van munkám, van szerelmem és köszönöm szépen, nekem ez pont elég

– kezdi Enikő, aki jól éli meg ezt az időszakot az életében.

Nem akarok sem lassítani, sem gyorsítani, minden jó ütemben halad. Nem tudnám elképzelni az életemet úgy, hogy otthon ücsörögjek a kertben, az nem én lennék

Détár Enikő idén éppen negyven éve, hogy végzett a Színművészeti Főiskolán, neve összeforrt a zenés színházzal, a televíziós sikerekkel és a karizmatikus, energikus jelenléttel. Kevés olyan művész van a hazai szórakoztatóiparban, aki évtizedeken át képes a csúcson maradni, ő azonban pontosan ilyen; mint mondja, van azért ebben bőven kihívás.

Fiatal koromban Pécsi Ildikó mondta nekem mindig viccesen, hogy „ez egy nagyon kicsi ország, itt nem szabad megsértődni”, ami a színészetben abszolút érvényesül; főleg úgy, hogy én akkoriban még hajlamosabb voltam a durcizásra. Ugyanakkor minden pálya egyedi, amit ha az ember szenvedéllyel csinál, akkor működni fog.

A színésznő szerint ma már sokkal telítettebb a színészi pálya, hiszen míg korábban egyetlen színművészeti főiskola volt, ma már rengeteg színésztanoda kínál remek lehetőségeket a pályakezdőknek. 

A popszakmából és a tehetségkutatókból is folyamatosan érkeznek a tehetségek, így mára egy kicsit már átalakult a színház világa. Viszont a kitartás, a türelem, a szorgalom és az alázat így is a legfontosabb alkotóelemei a szakmának.

Détár Enikő párjával, Kiss Péterrel több mint egy évtizede nagyon boldog.
Détár Enikő párjával, Kiss Péterrel több mint egy évtizede nagyon boldog (Fotó: Szabolcs László)

Détár Enikő szerepei formálták a színésznőt

Elmondása szerint több ilyen meghatározó is volt az életében és mindegyik esetben megfigyelhető volt, hogy valahogy épp a szerep az adott életszakaszához igazodott, ami nem lehet véletlen.

Sokszor meg kell vele küzdenem, hogy nagyon más karakter vagyok, mint a szerepeim, de pont ez a szép benne.

Enci kiemelte, amikor Németországban a Rock Színházzal az Evitát játszotta, vagy Eponine szerepét adta elő a Nyomorultakból: ezek az élmények ugyanis különösen közel állnak a szívéhez. De nagyon szereti a Madách Színházban a Mamma Mia!-t, ami egy vidám, bulis darab, pont olyan, mint amilyennek ő éli meg az életet. A korosztályos szerepek közül a Kazinczy Lajosról szóló A tizenötödik című musical az egyik kedvence, illetve a Tray Ida Színházban Pásztor Erzsivel a Fergetes látogatás is, ami egy nagyon humoros darab, ugyanakkor nagyon erős társadalomkritika is egyben.

Mindegyik szerep hatott rám valamilyen módon. Amikor édesanyám meghalt és a válás is nagyon megviselt, akkor nagyon jól esett Makrancos Katát játszani, valahogy ki tudtam tombolni magam benne, ezért utólag is nagyon hálás vagyok. Mostanában egyre több zenekaros fellépésünk van a Dívákkal, ami nagyon fontos nekem immár több mint két évtizede.

A színésznő hangsúlyozta, bár sokan azt gondolják, hogy a színház világa korhoz kötött elvárásokat támaszt, a valóság ezzel szemben az, hogy a világirodalom maga diktálja ezeket trendeket.

A zenés műfaj alapvetően mindig a fiatalokról szól. A Mamma Mia!-ban épp három középkorú nő szerepel, de például a Kazinczy-ban egy anya szerep van. Idősebb női karakterekből mindig kevesebb van, de ez a világirodalmi művekben is így van. Azt gondolom, hogy a lehetőségeken áll vagy bukik minden. Ha nem találják meg az embert a lehetőségek, akkor keresni kell őket. Én békében élek a korommal és mindig annak örülök, ami van. Azon keseregni, ami nincs, vagy már elment mellettem, teljesen felesleges. Érzem, hogy telnek az évtizedek, de köszönöm szépen, nagyon jól vagyok!

 

