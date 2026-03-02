Végre megszólalt Détár Enikő: itt a szülinapi vallomása
A színésznő február 26-án ünnepelte születésnapját. Détár Enikővel összegzésről, lehetőségekről és korról beszélgettünk.
Détár Enikő néhány napja ünnepelte születésnapját, saját bevallása szerint azonban nem tulajdonít nagy jelentőséget a jubileumnak. A színésznő azonban nem csak a születésnapja miatt ünnepelhet kerek évfordulót idén.
Détár Enikő: „Szenvedély nélkül nem lehet semmit csinálni”
A művésznő egyetlen pillanatra sem áll meg, de úgy érzi, egy lassabb életvitellel nem lenne önazonos.
Nem terveztem, hogy bármit is kezdenék a születésnapom kapcsán, de természetesen átjöttek a barátaink és együtt töltöttük a napot. Jönnek majd a gyerekeim is, a párommal együtt élünk boldogságban és minden úgy jó, ahogy az van. Egészséges felnőtt gyerekeim vannak, van munkám, van szerelmem és köszönöm szépen, nekem ez pont elég
– kezdi Enikő, aki jól éli meg ezt az időszakot az életében.
Nem akarok sem lassítani, sem gyorsítani, minden jó ütemben halad. Nem tudnám elképzelni az életemet úgy, hogy otthon ücsörögjek a kertben, az nem én lennék
Détár Enikő idén éppen negyven éve, hogy végzett a Színművészeti Főiskolán, neve összeforrt a zenés színházzal, a televíziós sikerekkel és a karizmatikus, energikus jelenléttel. Kevés olyan művész van a hazai szórakoztatóiparban, aki évtizedeken át képes a csúcson maradni, ő azonban pontosan ilyen; mint mondja, van azért ebben bőven kihívás.
Fiatal koromban Pécsi Ildikó mondta nekem mindig viccesen, hogy „ez egy nagyon kicsi ország, itt nem szabad megsértődni”, ami a színészetben abszolút érvényesül; főleg úgy, hogy én akkoriban még hajlamosabb voltam a durcizásra. Ugyanakkor minden pálya egyedi, amit ha az ember szenvedéllyel csinál, akkor működni fog.
A színésznő szerint ma már sokkal telítettebb a színészi pálya, hiszen míg korábban egyetlen színművészeti főiskola volt, ma már rengeteg színésztanoda kínál remek lehetőségeket a pályakezdőknek.
A popszakmából és a tehetségkutatókból is folyamatosan érkeznek a tehetségek, így mára egy kicsit már átalakult a színház világa. Viszont a kitartás, a türelem, a szorgalom és az alázat így is a legfontosabb alkotóelemei a szakmának.
Détár Enikő szerepei formálták a színésznőt
Elmondása szerint több ilyen meghatározó is volt az életében és mindegyik esetben megfigyelhető volt, hogy valahogy épp a szerep az adott életszakaszához igazodott, ami nem lehet véletlen.
Sokszor meg kell vele küzdenem, hogy nagyon más karakter vagyok, mint a szerepeim, de pont ez a szép benne.
Enci kiemelte, amikor Németországban a Rock Színházzal az Evitát játszotta, vagy Eponine szerepét adta elő a Nyomorultakból: ezek az élmények ugyanis különösen közel állnak a szívéhez. De nagyon szereti a Madách Színházban a Mamma Mia!-t, ami egy vidám, bulis darab, pont olyan, mint amilyennek ő éli meg az életet. A korosztályos szerepek közül a Kazinczy Lajosról szóló A tizenötödik című musical az egyik kedvence, illetve a Tray Ida Színházban Pásztor Erzsivel a Fergetes látogatás is, ami egy nagyon humoros darab, ugyanakkor nagyon erős társadalomkritika is egyben.
Mindegyik szerep hatott rám valamilyen módon. Amikor édesanyám meghalt és a válás is nagyon megviselt, akkor nagyon jól esett Makrancos Katát játszani, valahogy ki tudtam tombolni magam benne, ezért utólag is nagyon hálás vagyok. Mostanában egyre több zenekaros fellépésünk van a Dívákkal, ami nagyon fontos nekem immár több mint két évtizede.
A színésznő hangsúlyozta, bár sokan azt gondolják, hogy a színház világa korhoz kötött elvárásokat támaszt, a valóság ezzel szemben az, hogy a világirodalom maga diktálja ezeket trendeket.
A zenés műfaj alapvetően mindig a fiatalokról szól. A Mamma Mia!-ban épp három középkorú nő szerepel, de például a Kazinczy-ban egy anya szerep van. Idősebb női karakterekből mindig kevesebb van, de ez a világirodalmi művekben is így van. Azt gondolom, hogy a lehetőségeken áll vagy bukik minden. Ha nem találják meg az embert a lehetőségek, akkor keresni kell őket. Én békében élek a korommal és mindig annak örülök, ami van. Azon keseregni, ami nincs, vagy már elment mellettem, teljesen felesleges. Érzem, hogy telnek az évtizedek, de köszönöm szépen, nagyon jól vagyok!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre