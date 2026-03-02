Végre megszólalt Détár Enikő: itt a szülinapi vallomása

Détár Enikő néhány napja ünnepelte születésnapját, saját bevallása szerint azonban nem tulajdonít nagy jelentőséget a jubileumnak. A színésznő azonban nem csak a születésnapja miatt ünnepelhet kerek évfordulót idén.

Détár Enikő gyerekeire a legbüszkébb, munkájáért pedig a mai napig szenvedélyesen rajong: a Fergeteges látogatás az egyik kedvenc előadása (Fotó: Kunos Attila)

Détár Enikő: „Szenvedély nélkül nem lehet semmit csinálni”

A művésznő egyetlen pillanatra sem áll meg, de úgy érzi, egy lassabb életvitellel nem lenne önazonos.

Nem terveztem, hogy bármit is kezdenék a születésnapom kapcsán, de természetesen átjöttek a barátaink és együtt töltöttük a napot. Jönnek majd a gyerekeim is, a párommal együtt élünk boldogságban és minden úgy jó, ahogy az van. Egészséges felnőtt gyerekeim vannak, van munkám, van szerelmem és köszönöm szépen, nekem ez pont elég

– kezdi Enikő, aki jól éli meg ezt az időszakot az életében.

Nem akarok sem lassítani, sem gyorsítani, minden jó ütemben halad. Nem tudnám elképzelni az életemet úgy, hogy otthon ücsörögjek a kertben, az nem én lennék

Détár Enikő idén éppen negyven éve, hogy végzett a Színművészeti Főiskolán, neve összeforrt a zenés színházzal, a televíziós sikerekkel és a karizmatikus, energikus jelenléttel. Kevés olyan művész van a hazai szórakoztatóiparban, aki évtizedeken át képes a csúcson maradni, ő azonban pontosan ilyen; mint mondja, van azért ebben bőven kihívás.

Fiatal koromban Pécsi Ildikó mondta nekem mindig viccesen, hogy „ez egy nagyon kicsi ország, itt nem szabad megsértődni”, ami a színészetben abszolút érvényesül; főleg úgy, hogy én akkoriban még hajlamosabb voltam a durcizásra. Ugyanakkor minden pálya egyedi, amit ha az ember szenvedéllyel csinál, akkor működni fog.

A színésznő szerint ma már sokkal telítettebb a színészi pálya, hiszen míg korábban egyetlen színművészeti főiskola volt, ma már rengeteg színésztanoda kínál remek lehetőségeket a pályakezdőknek.