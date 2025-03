Détár Enikő súlyos kijelentést tett: Nem szerethetek mindenkit

Détár Enikő szerint a szakmájában nem maradhat meg az, aki nem tűri el a kritikát, de ő a magánéletben is elfogadóan áll a visszajelzésekhez. Igyekszik megérteni, miért viselkedik vele valaki úgy, ahogy.

Détár Enikő Kiss Péter mellett találta meg a boldogságot – Fotó: Szabolcs László / Hot! magazin

„Engem sem szerethet mindenki, és én sem szerethetek mindenkit, de van, akinek szívesebben vagyok a környezetében. Mielőtt bárkit kritizálnék, rögtön magamba nézek, hogy én nem mondtam vagy tettem-e olyat, amiért most a másikra mondanék valamit” – kezdte Détár Enikő a Hot! magazinnak.

Détár Enikő párja még a szövegtanulásban is segíti

A kedvese, Kiss Péter bár még a szövegtanulásban is segíti, olykor jelzi, ha túlment egy határon.

„Péterem és a gyerekeim nagyon sokszor látják, hogy túlvállaltam magam. De például az nem zavarja őket, ha felveszek egy szűkebb nadrágot vagy akár egy miniszoknyát. Tudják, hogy anyuci nem akar 18 évesnek öltözni, de azért jól állnak rajta ezek a darabok” – mosolygott a színésznő.

A párja filozófiája az, hogy a szép szavak ritkán igazak, az igaz szavak pedig ritkán szépek. Ezzel a művésznő csak félig ért egyet.

„Szerintem igenis van olyan, amikor a szép szavak egyben igazak is. Én ebben hiszek” – jelentette ki.

Legutóbbi premierjén, a Mindenki engem akar című darab első előadásán Détár Enikő fia is jelen volt, és ő is csak áradozni tudott az édesanyjáról. Détár Enikő gyerekeivel való kapcsolata nagyon őszinte, így a másik véglet is előfordul.

A Dívák című műsorukkal évek óta járják az országot – Fotó: archív / Hot! magazin

„Évekkel ezelőtt egy darabban volt olyan jelenet, amit nem ecsetelhetek, és a lányom jelezte, hogy azt talán nem kellene többször bevállalnom” – mesélte Enikő.

Détár Enikő gyerekeire mindig gondol

Az édesanya mindig gondol a gyerekeire; akkor sem hagyta ki őket a nagy döntésekből, amikor a jelenlegi otthonát tervezte.

„Amikor megtaláltam ezt a telket, megmutattam a fiamnak, és megmutattam Péternek is, hogy mit szólnak hozzá. Később magát a lakást is úgy alakítottuk ki, hogy mindenkinek legyen szobája: az én gyerekeimnek és Péter gyerekeinek is.”

Az egyetlen terület, ahol nemhogy nem kér, de nem is enged beleszólást, az a szerelmi élete.