Tényleg ilyen volt valójában II. Erzsébet királynő? Ezt az oldalát csak kevesen ismerhették

Bár a néhai II. Erzsébet királynő nyilvános megjelenéseit gyakran komolyság és méltóságteljesség jellemezte, uralkodásának utolsó éveiben egyre gyakrabban engedett bepillantást játékosabb, humoros oldalába is.

II. Erzsébet királynő Fotó: AFP/AFP

Ingrid Seward, az egyik legelismertebb királyi életrajzíró, aki négy évtizede követi a brit királyi család életét, 2023-ban megjelent My Mother And I című könyvében így írt róla: „A királynő szigorú arckifejezése – amit nagyanyjától, Mária királynétól örökölt – eltakarta azt a csodálatos humort, amelyet az évek múlásával egyre gyakrabban megmutatott.” Seward szerint II. Erzsébet királynő sajátos, kissé csipkelődő humorral rendelkezett, kiválóan utánzott másokat – főleg politikusokat –, bár sosem nyilvánosan. Éles megjegyzéseit csak bizalmas körben engedte meg magának. Személyzete gyakran elmesélte neki az udvar különböző részein történő pletykákat, mert tudták, hogy szívesen hallgat ilyen történeteket. „Mindent látott, de a kisebb szabályszegéseket és bakikat gyakran elnézte – a barátai körében is ugyanez volt a hozzáállása” – írja Seward.

Az egyik legalkalmasabb személy, aki a királynő humoráról hitelesen nyilatkozhat, Gyles Brandreth királyi életrajzíró és műsorvezető, aki először 1968-ban, húszévesen találkozott vele. Az ezt követő ötven évben többször is volt szerencséje személyesen beszélgetni vele. A Yours magazinnak adott interjújában elmesélte: „Egyszer előadta nekem George Formby When I’m Cleaning Windows című számát, miközben képzeletbeli bendzsót pengetett. Elképesztő utánzótehetsége volt, és azt mondta, a híres női imitátor, Florence Desmond inspirálta, aki a háború idején szórakoztatta a királyi családot Windsorban.” Brandreth szerint a királynő mindenféle tájszólásban képes volt beszélni – még személyi szabója, Angela Kelly liverpooli akcentusát is tökéletesen utánozta. Angela a The Sunnak így nyilatkozott: „Nagyon sokat nevetünk együtt. A királynőnek remek humora van, és kiváló utánzó. Mindenféle akcentust utánozni tud – az enyémet is” - olvasható a Daily Mail cikkében.