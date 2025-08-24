Sokkoló felvételek: Tűz ütött ki vasárnap délután Angyalföldön

Sérültekről, balesetekről eddig nem érkezett jelentés. A fővárosi tűzoltók hét darab vízsugárral körülhatárolták a tüzet.
Tűz ütött ki vasárnap délután Angyalföldön, a Balzsam utca Újpalotai úthoz közeli szakaszán. A helyi lakosok délután három óra előtt tíz perccel észlelték a füstöt, amely az angyalföldi vasútállomás közeléből szállt fel, ezért értesítették a tűzoltókat – számolt be róla a Bors.
A kiérkező egységek 500 négyzetméteren lángoló vasúti talpfákat találtak, amelyek sűrű fekete füsttel égtek. A kátrányos faanyag még négy óra után is izzott, és a lángok terjedése komoly veszélyt jelentett. A fővárosi tűzoltók hét darab vízsugárral körülhatárolták a tüzet, és megakadályozták a továbbterjedést. A végleges oltás azonban továbbra is folyamatban van.
Kiss Ádám, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivő-helyettese elmondta, hogy a tűz keletkezési körülményeinek vizsgálata jelenleg zajlik. A tűzvizsgálat hosszabb folyamat, így eredményekről csak később tudnak beszámolni. Sérültekről, balesetekről eddig nem érkezett jelentés.
A tűz miatt a vasúti közlekedést ideiglenesen leállították. A Z72-es vonatok csak Esztergom és Solymár között, az S76-os vonatok pedig Pilisvörösvár és Solymár között közlekednek. Az utasok Újpest-városkapu és a Nyugati pályaudvar között az M3-as metróval tudnak utazni.
A tűzoltási munkálatok és a vizsgálat továbbra is tartanak, és amint újabb információk érkeznek, a hírt frissítik.
