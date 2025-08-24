Tűz ütött ki Budapest IV. kerületében! – a tűzoltók már a helyszínen

Vasúti talpfák égnek a sínek mellett. A tűzoltók megtesznek mindent, hogy eloltsák a lángokat.
Tűz keletkezett Budapest IV. kerületében, a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében. Vasúti talpfák égnek a sínek mellett, mintegy ötszáz négyzetméteren. A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat – írja a Katasztrófavédelem.
