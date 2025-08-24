RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: brutális tűz tombol, erőgépeket is bevetettek a tűzoltók

Több helyről is rohantak oltani.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.24. 07:59
Módosítva: 2025.08.24. 10:22
katasztrófavédelem Székesfehérvár hulladéklerakó tűz

Az első információk szerint 1500–2000 négyzetméteren ég a szemét a Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút szomszédságában található hulladéklerakóban. A tűzhöz négy székesfehérvári, egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos egységet, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották.

A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, öt vízsugárral oltanak, a beavatkozást két erőgép is segíti – írta vasárnap reggel 7 óra után a katasztrófavédelem.

 

