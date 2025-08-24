Most érkezett: brutális tűz tombol, erőgépeket is bevetettek a tűzoltók

Az első információk szerint 1500–2000 négyzetméteren ég a szemét a Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút szomszédságában található hulladéklerakóban. A tűzhöz négy székesfehérvári, egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos egységet, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották.

Küzdenek a tűzoltók a lángokkal: 1500–2000 négyzetméteren ég a szemét Székesfehérvár északkeleti határánál (Fotó: unsplash – Képünk illusztráció)

A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, öt vízsugárral oltanak, a beavatkozást két erőgép is segíti – írta vasárnap reggel 7 óra után a katasztrófavédelem.