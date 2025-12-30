„Szavam sincs arra, ami történik most velünk” – Ez a házaspár működteti a 440 milliót kapó KEGYES alapítványt

A Jónak lenni jó! idei jótékonysági akciójában összegyűlt 440 millió forintot a háború által sújtott Kárpátalján árván maradt gyermekeket segítő KEGYES Alapítvány kapta. Sipos József református lelkész és felesége, Viktória együtt kezdett hozzá a karitatív munkához, majd az alapítványi formában végzett „jótéteményeknek” is a házaspár maradt a motorja. A házaspárral, akik Isten rajtuk és az általuk támogatottakon keresztül véghezvitt csodájának tartja a hatalmas pénzadományt, a Jónak lenni jó! élő műsorfolyama végén, a licites tárgyak fináléjában beszélgettünk.

A Sipos házaspár működteti a KEGYES alapítványt: Isten tette ezt a csodát az életünkben, amihez áldását is fogja adni (Fotó: Fodor Erika)

A KEGYES alapítvány számára ez mérföldkő

Arra a kérdésünkre, hogy mit szólnak ehhez az eredményhez, József első meghatottságában csak annyit mondott: Szavam nincs.

Szavam sincs arra, hogy mi történik most velünk és az egész csapattal a KEGYES alapítványnál. Az elmúlt két hónap egy álomutazás volt, amely most zárul, de úgy gondolom, hogy ez nem valaminek a vége, hanem nagy dolgoknak a kezdete, amelyhez várjuk isten segítségét, hogy tovább vigyen minket ezen az úton. Hisszük, hogy ha idáig elvezetett minket, akkor továbbra is segíteni fog bennünket. Óriási célok, óriási álmaink vannak, a következő év nagyon izgalmas lesz számunkra

– mondta Sipos József. A KEGYES vezetője hozzátette: ez az évzárás nem mindennapi az életükben, még ahhoz is idő kell, hogy ezt feldolgozzák.

Felvetésünkre, hogy az óriási támogatással a munka a jövőben sem lesz kevesebb, Viktória, a férjét mindenben támogató és segítő feleség megerősítette:

Kevesebb, az biztos nem lesz a munka, hanem sokkal több!

A kárpátaljai KEGYES alapítvánnyal együtt dolgozók kézműves mézeskalács ajándéka (Fotó: Fodor Erika)

De hogy Isten ezt a csodát a kezünkbe adta, akkor hiszem, hogy erőt is fog hozzá adni, mert ezt a gyűjtést, ezt a kampányt, ezt az egész Jónak lenni jó! dolgot, ezt senki más nem tette, csak Isten, csodaként az életünkben. Hiszem azt, hogy ehhez áldását fogja adni mindenben

– vallja Viktória, aki hatalmas doboz kézzel kifestett, házi mézeskalács díszt hozott magával Kárpátaljáról és minden, a Jónak lenni jó! kampányban közreműködőt megajándékozott eggyel a TV stúdiójában.