Jónak lenni jó!: Orbán pulcsi és pápai sapka is a liciten
A magyar miniszterelnök virággal dedikált pulóvere és a római pápa sapkája is hozzájárul a kárpátaljai árvák segítéséhez. A Jónak lenni jó! kampánya már javában tart.
A Jónak lenni jó! élő műsorfolyamában, melyet a Duna Televízió közvetít, Orbán Viktor miniszterelnök "mesterterves" pulóvere és XIV. Leó pápa pápai sapkája is licit tárgyát képezi.
A magyar miniszterelnök mesterterves pólóiból és a DPK webshopban értékesített egyéb mesterterves termékekből eddig 50 millió forint folyt be, amely már a KEGYES Alapítványt támogatja. Ehhez járul még hozzá a liciten megvásárolható piros pulcsi, amelynek kikiáltási ára 150 ezer Ft.
A Jónak lenni jó! élő műsorfolyam idejére megérkezett a római pápa, XIV. Leó felajánlása is. A katolikus egyház feje egy olyan pápai sapót küldött, - a Kárpátaljai "Elfelejtett" Gyermekek Segítése (KEGYES) szervezetén keresztül a kárpátaljai árvák támogatásához hozzájárulandó - amit ő maga többször viselt. A pápai fejfedőt XIV. Leó kézjegyével is ellátta.
A magyar miniszterelnök és a római pápa által felajánlott két tárgy, illetve a többi licit-tárgy iránt érdeklődni a [email protected] vagy a 06/1 759-5050-es telefonszámon lehet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre