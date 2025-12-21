Jónak lenni jó!: Orbán pulcsi és pápai sapka is a liciten

A Jónak lenni jó! élő műsorfolyamában, melyet a Duna Televízió közvetít, Orbán Viktor miniszterelnök "mesterterves" pulóvere és XIV. Leó pápa pápai sapkája is licit tárgyát képezi.

Orbán Viktor virággal és nevével aláírt mesterterves pulóvere, ami a Jónak lenni jó! műsorában kerül kalapács alá (Fotó: Fodor Erika)

A magyar miniszterelnök mesterterves pólóiból és a DPK webshopban értékesített egyéb mesterterves termékekből eddig 50 millió forint folyt be, amely már a KEGYES Alapítványt támogatja. Ehhez járul még hozzá a liciten megvásárolható piros pulcsi, amelynek kikiáltási ára 150 ezer Ft.

@fodorerikastory Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó programkoordinátora bemutatta az élő műsorfolyamban licitálható mestermű pulóvert, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök ajánlott fel virággal és aláírásával ellátva a KEGYES Alapítvány javára. A mesterműves termékek eladásából a DPK webshopba eddig befolyt 50 millió forint támogatást már elutalták a KEGYES támogatására. #jónaklennijó❤️ @Duna Televízió ♬ eredeti hang - fodorerikastory

A Jónak lenni jó! élő műsorfolyam idejére megérkezett a római pápa, XIV. Leó felajánlása is. A katolikus egyház feje egy olyan pápai sapót küldött, - a Kárpátaljai "Elfelejtett" Gyermekek Segítése (KEGYES) szervezetén keresztül a kárpátaljai árvák támogatásához hozzájárulandó - amit ő maga többször viselt. A pápai fejfedőt XIV. Leó kézjegyével is ellátta.

XIV. Leó pápai "sapkája" (Fotó: Fodor Eria)

A magyar miniszterelnök és a római pápa által felajánlott két tárgy, illetve a többi licit-tárgy iránt érdeklődni a [email protected] vagy a 06/1 759-5050-es telefonszámon lehet.