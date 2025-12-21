Orbán Viktor: Ha egy országnak nagy a szíve...
Megható hírt osztott meg Orbán Viktor.
"Ha egy országnak nagy a szíve..." - írta nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, mialatt egy megható hírt osztott meg.
Megható bejelentést tett Orbán Viktor
Viccnek indult, segítség lett belőle. A firkás pulcsikból és a többi DPK-termékből befolyt összegből eddig 50 millió forint gyűlt össze, amit a Kárpátaljai KEGYES Alapítványnak ajánlunk fel a közmédia Jónak lenni jó! kampányában. És itt még nincs vége. A virágos rajzos pulcsira ma még lehet licitálni. Kérem, tegyék meg a téteket, mert minden forint jó célra megy
- hívta fel rá a figyelmet a miniszterelnök.
