Jónak lenni jó!: ennyi pénz gyűlt össze a KEGYES célért

A Jónak lenni jó! összefogásának köszönhetően több mint 440 millió forint gyűlt össze december 21-ig a KEGYES Alapítvány részére, amely évek óta támogatja a háború sújtotta Kárpátalja legkiszolgáltatottabb helyzetben élő gyermekeit és családjait. Ez az összeg azonban még nem a végeredmény, hiszen a 1358-as telefonszám december 31-ig él, és ezen keresztül még hívásonként 500 forinttal segíthetünk.

Jónak lenni jó: Sipos József, a KEGYES Alapítvány vezetője már a gyűjtés elején isteni csodáról beszélt a Bethesda Gyermekkórházban (Fotó: Fodor Erika)

Meghívást kaptunk a Jónak lenni jó! élő műsorfolyamába, ahol a kulisszák mögött reggeltől estig részesei lehettünk az eseményeknek. Ott voltunk, amikor megérkezett a stúdióba XIV. Leó pápa felajánlása, egy, a kézjegyével ellátott pápai sapka, amelyet vélhetően a saját fejéről vett le, hogy a liciten támogassa a kárpátaljai alapítvány háború sújtotta gyermekeket mentő munkáját.

A Szentatya egy dedikált pápai sapkát, azaz pileólust ajánlott fel a kárpátaljai árva és félárva gyermekek javára, amely hárommillió forintért kelt el. Az értékes relikviát a ráti gyermekotthonban helyezik el

– tudtuk meg Siklósi Beatrixtól, a Jónak lenni jó! projektvezetőjétől.

3 millió forintért kelt el XIV. Leó pápa fejfedője, de nem tartotta meg az adományozó, hanem felajánlotta a kárpátaljai gyermekotthonnak (Fotó: Fodor Erika)

A katolikus egyházfő fejfedője mellett a magyar miniszterelnök Mesterterv névre keresztelt piros pulóvere is a felajánlott tárgyak között volt. Orbán Viktor ezt dedikálta és egy virágot is rajzolt rá. A 150 ezer forintos áron kikiáltott pulcsi végül 1.550.000 forintért talált gazdára.

A piros mesterterves pulóvert ugyancsak a helyszínen fotóztuk le, mielőtt lecsaptak rá (Fotó: Fodor Erika)

A jótékonysági akció alatt eddig 264 ezer hívás érkezett a 1358-as adományvonalra, amely még december 31-ig él. A kezdeményezést számos hazai és nemzetközi közszereplő támogatta, köztük André Rieu, Arnold Schwarzenegger és Franco Nero is. A liciten szereplő tárgyak és hogy mi mennyiért kelt el, itt megtalálhatók.