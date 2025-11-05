"Köszönöm, hogy él a gyermekem!" – A Kárpátalján élő beteg kicsiket támogatja a Jónak lenni jó! akció
Az ukrán édesanya magyarul mondott köszönetet, hogy megmentették a magyarok a kisfiát. A Jónak lenni jó! idei kedvezményezettje a háború által is sújtott Kárpátaljai KEGYES Alapítvány.
Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó! akció. A közmédia karitatív kampánya a KEGYES-t, a Kárpátaljai "Elfelejtett" Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti most. A kampány részeként december 21-én egésznapos műsorfolyam jelentkezik a közmédia csatornáin.
A karitatív kampány támogatottját a Bethesda Kórházban mutatták be, ahol idén már több mint ötszáz, a háború során megsérült gyermeket fogadtak és gyógyítottak, Kárpátaljáról és Ukrajna más területeiről. De nemcsak a gyógyításukat biztosították, hanem az érintett családok teljes elszállásolását és életfeltételeiket is.
Itt ismerkedtünk meg Mariannával, nagyfiával, Maximmal és súlyos beteg kisgyermekével, Vagyimmal Az ukrán édesanya mosollyal az arcán és hálatelt szívvel köszönte meg az „ittenieknek”, hogy a gyermeke él. Történetüket ukránul mesélte el dióhéjban, iskolás nagyfia fordított nekünk, de a háláját magyarul fejezte ki - mindenkinek, mindenért, amit Magyarországon, a Bethesdában kaptak. Mint elmesélte, Ukrajnában lemondtak a gyermekéről, azt mondták, nem lehet rajta segíteni, de ő mindent meg akart próbálni, így kerültek végül a Bethesdába.
Nagyon hálás vagyok mindenkinek, hogy segített, mert a gyermekem most él. Tudom, hogy sok rehabilitáció és munka van még előttünk, de a fiam egyre jobban lesz
- mondott köszönetet az ukrán édesanya.
Sipos József református lelkész, az idei kedvezményezett, a KEGYES vezetője elmondta: alapítványuk 2017 óta működik és tevékenységükre az ukrajnai háború kitörése óta még nagyobb felelősség és több feladat hárul.
Kis alapítvány vagyunk, de talán elmondhatjuk, hogy sok ember életébe tudunk jót hozni. Sok sikertörténet van, például örökbefogadások, amelyek mögött ott tudtunk lenni, ugyanakkor szomorú halálesetekkel is találkoznunk kell
– mondta a Metropolnak Sipos József, aki a Jóistennek tulajdonítja, hogy idén az ő segítő szolgálatukat támogatja a Jónak lenni jó!
„Álmunk, hogy ha véget ér a háború, olyan menedékotthont tudjunk létrehozni, amelyben a kiszolgáltatott anyák kezdhetnék újra az életüket, illetve segítő kezet nyújthatnának fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családoknak" - beszélt a terveikről.
Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! megálmodója és a kezdetektől az ügyet szívén viselő projektvezetője az elmúlt 15 évben nem ismert lehetetlent. A karitatív kampány motorjaként sikerült a magyar közéleti szereplőktől és művészektől a világhírű sztárelőadókon át a római pápáig mindenkit megszólítani és a jó ügy mellé állítani.
A kampány célja minden évben az, hogy az emberek lelkében felélesszék az együttérzést, szeretetet, alázatot és önzetlenséget. Ezzel az összefogással valódi segítséget nyújthatunk a bajba jutott gyermekeknek.
Jónak lenni jó!
A 1358-as adományvonal hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a KEGYES Alapítványt.
A felajánlásokat a [email protected] címre várják.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre