"Köszönöm, hogy él a gyermekem!" – A Kárpátalján élő beteg kicsiket támogatja a Jónak lenni jó! akció

Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó! akció. A közmédia karitatív kampánya a KEGYES-t, a Kárpátaljai "Elfelejtett" Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti most. A kampány részeként december 21-én egésznapos műsorfolyam jelentkezik a közmédia csatornáin.

Sipos József ismerteti a Kárpátalján segítő KEGYES tevékenységét. A Jónak lenni jó! karitatív kampány idén nekik gyűjt (Fotó: Fodor Erika)



A karitatív kampány támogatottját a Bethesda Kórházban mutatták be, ahol idén már több mint ötszáz, a háború során megsérült gyermeket fogadtak és gyógyítottak, Kárpátaljáról és Ukrajna más területeiről. De nemcsak a gyógyításukat biztosították, hanem az érintett családok teljes elszállásolását és életfeltételeiket is.

Maxim, a tolmácsunk és hálás édesanyja kistestvérével, Vagyimmal (Fotó: Fodor Erika)

Itt ismerkedtünk meg Mariannával, nagyfiával, Maximmal és súlyos beteg kisgyermekével, Vagyimmal Az ukrán édesanya mosollyal az arcán és hálatelt szívvel köszönte meg az „ittenieknek”, hogy a gyermeke él. Történetüket ukránul mesélte el dióhéjban, iskolás nagyfia fordított nekünk, de a háláját magyarul fejezte ki - mindenkinek, mindenért, amit Magyarországon, a Bethesdában kaptak. Mint elmesélte, Ukrajnában lemondtak a gyermekéről, azt mondták, nem lehet rajta segíteni, de ő mindent meg akart próbálni, így kerültek végül a Bethesdába.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, hogy segített, mert a gyermekem most él. Tudom, hogy sok rehabilitáció és munka van még előttünk, de a fiam egyre jobban lesz

- mondott köszönetet az ukrán édesanya.

Az ukrán édesanya beteg gyermeke is azok közé tartozik, akiket a Bethesda Gyermekkórház a háború során befogadott Kárpátaljáról és Ukrajna más területeiről.„Nemcsak gyógyítjuk a betegségeiket, hanem biztosítjuk az érintett családok teljes elszállásolását, és életfeltételeiket".

Sipos József református lelkész, az idei kedvezményezett, a KEGYES vezetője elmondta: alapítványuk 2017 óta működik és tevékenységükre az ukrajnai háború kitörése óta még nagyobb felelősség és több feladat hárul.

Kis alapítvány vagyunk, de talán elmondhatjuk, hogy sok ember életébe tudunk jót hozni. Sok sikertörténet van, például örökbefogadások, amelyek mögött ott tudtunk lenni, ugyanakkor szomorú halálesetekkel is találkoznunk kell

– mondta a Metropolnak Sipos József, aki a Jóistennek tulajdonítja, hogy idén az ő segítő szolgálatukat támogatja a Jónak lenni jó!

„Álmunk, hogy ha véget ér a háború, olyan menedékotthont tudjunk létrehozni, amelyben a kiszolgáltatott anyák kezdhetnék újra az életüket, illetve segítő kezet nyújthatnának fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családoknak" - beszélt a terveikről.