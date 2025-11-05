RETRO RÁDIÓ

"Köszönöm, hogy él a gyermekem!" – A Kárpátalján élő beteg kicsiket támogatja a Jónak lenni jó! akció

Az ukrán édesanya magyarul mondott köszönetet, hogy megmentették a magyarok a kisfiát. A Jónak lenni jó! idei kedvezményezettje a háború által is sújtott Kárpátaljai KEGYES Alapítvány.

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2025.11.05. 13:30
Jónak lenni jó Kárpátalja KEGYES gyermek család háború

Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó! akció. A közmédia karitatív kampánya a KEGYES-t, a Kárpátaljai "Elfelejtett" Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti most. A kampány részeként december 21-én egésznapos műsorfolyam jelentkezik a közmédia csatornáin.

Jónak lenni jó kampány
Sipos József ismerteti a Kárpátalján segítő KEGYES tevékenységét. A Jónak lenni jó! karitatív kampány idén nekik gyűjt  (Fotó: Fodor Erika)


A karitatív kampány támogatottját a Bethesda Kórházban mutatták be, ahol idén már több mint ötszáz, a háború során megsérült gyermeket fogadtak és gyógyítottak, Kárpátaljáról és Ukrajna más területeiről. De nemcsak a gyógyításukat biztosították, hanem az érintett családok teljes elszállásolását és életfeltételeiket is.

Maxim, a tolmácsunk és hálás édesanyja kistestvérével, Vagyimmal (Fotó: Fodor Erika)

Itt ismerkedtünk meg Mariannával, nagyfiával, Maximmal és súlyos beteg kisgyermekével, Vagyimmal Az ukrán édesanya mosollyal az arcán és hálatelt szívvel köszönte meg az „ittenieknek”, hogy a gyermeke él. Történetüket ukránul mesélte el dióhéjban, iskolás nagyfia fordított nekünk, de a háláját magyarul fejezte ki - mindenkinek, mindenért, amit Magyarországon, a Bethesdában kaptak. Mint elmesélte, Ukrajnában lemondtak a gyermekéről, azt mondták, nem lehet rajta segíteni, de ő mindent meg akart próbálni, így kerültek végül a Bethesdába.

Nagyon hálás vagyok mindenkinek, hogy segített, mert a gyermekem most él. Tudom, hogy sok rehabilitáció és munka van még előttünk, de a fiam egyre jobban lesz

- mondott köszönetet az ukrán édesanya. 

@fodorerikastory Az ukrán édesanya beteg gyermeke is azok közé tartozik, akiket a Bethesda Gyermekkórház a háború során befogadott Kárpátaljáról és Ukrajna más területeiről.„Nemcsak gyógyítjuk a betegségeiket, hanem biztosítjuk az érintett családok teljes elszállásolását, és életfeltételeiket”.#nekedbe❤️ ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Sipos József református lelkész, az idei kedvezményezett, a KEGYES vezetője elmondta: alapítványuk 2017 óta működik és tevékenységükre az ukrajnai háború kitörése óta még nagyobb felelősség és több feladat hárul.

Kis alapítvány vagyunk, de talán elmondhatjuk, hogy sok ember életébe tudunk jót hozni. Sok sikertörténet van, például örökbefogadások, amelyek mögött ott tudtunk lenni, ugyanakkor szomorú halálesetekkel is találkoznunk kell 

– mondta a Metropolnak Sipos József, aki a Jóistennek tulajdonítja, hogy idén az ő segítő szolgálatukat támogatja a Jónak lenni jó!

„Álmunk, hogy ha véget ér a háború, olyan menedékotthont tudjunk létrehozni, amelyben a kiszolgáltatott anyák kezdhetnék újra az életüket, illetve segítő kezet nyújthatnának fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő családoknak" - beszélt a terveikről.

@fodorerikastory Idén a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja a Jónak lenni jó!, a kampány a KEGYES-t, a Kárpátaljai "Elfelejtett" Gyermekek Segítése Jótékonysági Alapítványt segíti.#nekedbe❤️ ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! megálmodója és a kezdetektől az ügyet szívén viselő projektvezetője az elmúlt 15 évben nem ismert lehetetlent. A karitatív kampány motorjaként sikerült a magyar közéleti szereplőktől és művészektől a világhírű sztárelőadókon át a római pápáig mindenkit megszólítani és a jó ügy mellé állítani.

A Jónak lenni jó stábja az idei kedvezményezett, a KEGYES vezetőjével (Fotó: Fodor Erika)

A kampány célja minden évben az, hogy az emberek lelkében felélesszék az együttérzést, szeretetet, alázatot és önzetlenséget. Ezzel az összefogással valódi segítséget nyújthatunk a bajba jutott gyermekeknek.

@fodorerikastory Sipos József, a Kárpátalján 2027 óta működő KEGYES vezetője és Siklósi Beatrix, a Jónak lenni jó! projektvezetője. Adományvonal 1358/500 Ft támogatás#nekedbe❤️ ♬ eredeti hang - fodorerikastory

Jónak lenni jó!

A 1358-as adományvonal hívásával vagy SMS küldésével 500 forinttal lehet támogatni a KEGYES Alapítványt. 

A felajánlásokat a [email protected] címre várják.

 

