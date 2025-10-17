A reflektorfény emberi oldala – Tóth Gabi és más sztárok, akik híresek nagylelkűségükről

A magyar sztárvilágban évek óta egyre több példát látni arra, hogy a hírnév mögött valódi segítő szándék húzódik. Tóth Gabi azok közé tartozik, akik számára a jótékonyság nem kampány, hanem életforma. Az énekesnő többször is részt vett olyan kezdeményezésekben, amelyek a rászorulók életét igyekeztek könnyebbé tenni – és nem ő az egyetlen: legyen az egy világsztár vagy egy magyar híresség, egy biztos, az emberség még nem ment ki a divatból!

Tóth Gabi énekesnő kiáll a jó ügyek mellett (Fotó: Bors-archív)

Tóth Gabi mosolyt csalt a gyerekek arcára

Tóth Gabi a közelmúltban a Heim Pál Gyermekkórházban járt, ahol Curtis és Erdei Zsolt társaságában ajándékokat vitt a kis betegeknek. Az énekesnő nemcsak adományozott, hanem dalra is fakadt, hogy mosolyt csaljon a gyerekek arcára. A látogatás után közösségi oldalán úgy fogalmazott: „A legkisebb gesztus is csodát tehet, ha szívből jön.” A jótékonysági akcióról a Bors is beszámolt, fotókkal dokumentálva a kezdeményezést. Gabi számára nem idegen a segítség: korábban az erdélyi közösségekért is felszólalt, amikor a parajdi sóbánya veszélybe került.

A magyar hírességek, akik mindig odaállnak a jó ügyek mellé

Sebestyén Balázs évek óta az egyik legaktívabb médiaszemélyiség, ha jótékonysági ügyekről van szó. A Balázsék című rádióműsor rendszeresen indít gyűjtéseket rászoruló családok, óvodák és közösségek megsegítésére. Egyik legismertebb akciójuk során a hallgatókkal együtt gyűjtöttek adományokat, hogy megmentsék a Nógrád megyei Gesztenyefa Óvodát. Balázs gyakran hangsúlyozza, hogy „a közösség ereje sokszorosan hat”, és fontos számára, hogy ne csak szóban, hanem tettekben is segítsen. Műsora az utóbbi években több ezer ember figyelmét hívta fel a társadalmi felelősségvállalás fontosságára.

Sebestyén Balázsék műsora sok helyzetben segít (Fotó: HAON)

A fiatal énekes, T. Danny is szerepet vállal jótékony eseményekben. 2024 nyarán például fellépett a Budapest Parkban az SOS Gyermekfalvakat támogató koncerten, amely az állami gondozásban élő fiatalok mentális egészségére gyűjtött forrást. Bár nem ismert, hogy rendszeresen szervezne ilyen eseményeket, jelenléte és támogatása így is sokat jelentett a szervezőknek. T. Danny többször beszélt arról, hogy szeretné zenéjével inspirálni a fiatalokat, és hisz abban, hogy a siker felelősséggel is jár. Bár egyre több aggasztó hír érkezik a magyar sztárról, egy biztos: a szíve a helyén van, és ott segít, ahol tud.