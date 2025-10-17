A reflektorfény emberi oldala – Tóth Gabi és más sztárok, akik híresek nagylelkűségükről
A sztárvilág csillogása mögött sokszor őszinte szeretet és nagylelkűség lapul. A magyar és külföldi hírességek közül Tóth Gabi, Rúzsa Magdi vagy épp Keanu Reeves is bizonyította már, hogy a népszerűséget nemcsak a rivaldafényben, hanem a jótékonyságban is lehet kamatoztatni.
A magyar sztárvilágban évek óta egyre több példát látni arra, hogy a hírnév mögött valódi segítő szándék húzódik. Tóth Gabi azok közé tartozik, akik számára a jótékonyság nem kampány, hanem életforma. Az énekesnő többször is részt vett olyan kezdeményezésekben, amelyek a rászorulók életét igyekeztek könnyebbé tenni – és nem ő az egyetlen: legyen az egy világsztár vagy egy magyar híresség, egy biztos, az emberség még nem ment ki a divatból!
Tóth Gabi mosolyt csalt a gyerekek arcára
Tóth Gabi a közelmúltban a Heim Pál Gyermekkórházban járt, ahol Curtis és Erdei Zsolt társaságában ajándékokat vitt a kis betegeknek. Az énekesnő nemcsak adományozott, hanem dalra is fakadt, hogy mosolyt csaljon a gyerekek arcára. A látogatás után közösségi oldalán úgy fogalmazott: „A legkisebb gesztus is csodát tehet, ha szívből jön.” A jótékonysági akcióról a Bors is beszámolt, fotókkal dokumentálva a kezdeményezést. Gabi számára nem idegen a segítség: korábban az erdélyi közösségekért is felszólalt, amikor a parajdi sóbánya veszélybe került.
A magyar hírességek, akik mindig odaállnak a jó ügyek mellé
Sebestyén Balázs évek óta az egyik legaktívabb médiaszemélyiség, ha jótékonysági ügyekről van szó. A Balázsék című rádióműsor rendszeresen indít gyűjtéseket rászoruló családok, óvodák és közösségek megsegítésére. Egyik legismertebb akciójuk során a hallgatókkal együtt gyűjtöttek adományokat, hogy megmentsék a Nógrád megyei Gesztenyefa Óvodát. Balázs gyakran hangsúlyozza, hogy „a közösség ereje sokszorosan hat”, és fontos számára, hogy ne csak szóban, hanem tettekben is segítsen. Műsora az utóbbi években több ezer ember figyelmét hívta fel a társadalmi felelősségvállalás fontosságára.
A fiatal énekes, T. Danny is szerepet vállal jótékony eseményekben. 2024 nyarán például fellépett a Budapest Parkban az SOS Gyermekfalvakat támogató koncerten, amely az állami gondozásban élő fiatalok mentális egészségére gyűjtött forrást. Bár nem ismert, hogy rendszeresen szervezne ilyen eseményeket, jelenléte és támogatása így is sokat jelentett a szervezőknek. T. Danny többször beszélt arról, hogy szeretné zenéjével inspirálni a fiatalokat, és hisz abban, hogy a siker felelősséggel is jár. Bár egyre több aggasztó hír érkezik a magyar sztárról, egy biztos: a szíve a helyén van, és ott segít, ahol tud.
Ördög Nóra és Nánási Pál a hazai médiában nemcsak népszerű házaspárként, hanem közösségi kezdeményezései révén is ismert. Saját márkájuk, a „Nánásiék” köré gyakran építenek közösségi eseményeket, amelyek során támogatják a helyi termelőket és családokat. A pár több alkalommal állt már civil ügyek mellé. Tevékenységükben fontos szerepet kap a család, az összefogás és a közösségi szemlélet. Ők azok, akik példát mutatnak abban, hogyan lehet az ismertséget pozitív társadalmi hatásra fordítani. Amikor egy híresség posztol egy jó ügyért, az sokszor lavinaszerűen indítja be a támogatásokat. Ördög Nóri egyszer úgy fogalmazott: „Nem kell sokat adni, elég, ha valaki elhiszi, hogy a kis segítsége is számít.”
Puskás Peti és Dallos Bogi az állatvédelem elkötelezett támogatója. A járványidőszakban maguk vittek élelmet és felszerelést állatmenhelyeknek, hogy enyhítsék a nehéz helyzetben lévő szervezetek gondjait. Peti 2022-ben állatvédelmi díjat is kapott a Magyar Állatvédelem Egyesületétől, elismerve hosszú távú munkáját és közéleti kiállását az ügy mellett. A házaspár rendszeresen buzdítja követőit az örökbefogadásra és az ivartalanítás fontosságára. Számukra az állatmentés nem kampány, hanem életforma.
Rúzsa Magdi számára különösen személyes a jótékonyság, hiszen hármas ikrei koraszülöttként jöttek a világra. Azóta aktívan támogatja a koraszülött gyermekekért dolgozó alapítványokat és egészségügyi intézményeket. Részt vett a „Jónak lenni jó!” kampányban is, amely a kórházak eszközbeszerzését segítette. Magdi rendszeresen ad jótékonysági koncerteket, a bevételeket pedig fejlesztésekre és gyermekgyógyászati eszközökre ajánlja fel. „Ha valaki egyszer megtapasztalja, milyen törékeny az élet, utána nem tud másképp élni, csak segíteni” – fogalmazta meg egy interjúban.
Nemzetközi példák: ha a világsztárok szívből adnak
A jótékonyság nem ismer határokat. Angelina Jolie nagylelkű munkáját az ENSZ is elismeri; saját alapítványa iskolákat, kórházakat támogat világszerte. Keanu Reeves csendes adományozóként segíti a rákellenes kutatásokat és kórházakat, gyakran névtelenül. Oprah Winfrey pedig több mint két évtizede működteti oktatási és ösztöndíjprogramjait hátrányos helyzetű fiatalok számára.
Ezek a példák azt mutatják, hogy a jótékonyság a valódi siker egyik legfontosabb ismérve – és a hírnév lehet jóra fordított erő is. Lehet valaki híres, elismert, sőt megosztó is – a segítő szándék mindig több annál, mint amit egy szalagcím visszaadhat. A közönség pedig egyre inkább értékeli az őszinte, emberi gesztusokat.
