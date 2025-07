Rúzsa Magdinál, így telik egy csendes szombat: „Anya halászlét főzött”

Rúzsa Magdi Magyarország egyik legkedveltebb énekesnője. Angyali hangjával már a Megasztárban, az első felbukkanásával levette a lábáról a nagyérdeműt. Azóta pedig nem csak töretlenül aratja a sikereket, de a Megasztárba, mint zsűritag térhetett vissza. Magánéletében is minden a legnagyobb rendben. Rúzsa Magdi már évek óta boldog házasságban él, és neveli férjével a hármas ikerpárt: Lujzát, Kevét és Zalánt.

Fotó: Mate Krisztian

Az énekesnő előszeretettel oszt meg tartalmakat az utazásaikról, legutóbb a Dunát vették be közösen, ahonnan Magdi nemcsak fürdőruhás fotót posztolt, de azt is megmutatta milyen édesen pancsikolnak gyermekei.

Most pedig Rúzsa Magdi új fotókat osztott meg a rajongók legnagyobb örömére. Ezeken nem mások, mint tündéri ikrei láthatóak, ahogy habzsolják befelé az anyukájuk által készített finom halászlevet. A megható bejegyzésével az énekesnő, így azt is megmutatta a nagyérdeműnek, miként is telik el náluk egy csendes szombat.

„Anya halászlét főzött… Nagy volt a csend és a boldogság.” - írta cuki fotóihoz Rúzsa Magdi.