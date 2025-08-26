Ne várd meg a fájdalmat, a gyógytorna a panaszok jelentkezése előtt is elérhető!

A pénztárcád is megérzi, ha félvállról veszed a mozgásszervi panaszokat. A magyarok 95,6 százaléka (!) tapasztal mozgásszervi problémákat, s ha mindez önmagában nem lenne elég ijesztő, ezek túlnyomó része krónikus jellegű – derült ki a MozgásKlinika friss, 1000 fő bevonásával készült országos felméréséből. Miközben a mozgásszervi panaszok rontják az életminőséget, csak kevesen jutnak el mozgásterápiás vagy rehabilitációs ellátásig. Márpedig a mozgásterápiák, a gyógytorna a fájdalom és a panaszok jelentkezése előtt is elérhető, sőt egy gyógytorna- vagy manuálterápia-bérlet megtérülő befektetés.

10-ből 9-en élnek mozgásszervi problémákkal Magyarországon. Gyógytornára vitzont kevesen járnak (Fotó: Pexels/Karolina Grabowska – Képünk illusztráció)

A fizikai inaktivitást az Egészségügyi Világszervezet (WHO) is az elkerülhető halálokok között tüntette fel a legutóbbi jelentésében. Rámutatott, az elkerülhető, nem fertőző betegségek okozta haláleseteknek a 60 százaléka olyan megelőzhető okokkal áll összefüggésben, mint a fizikai inaktivitás, amelyet immár egy lapon említenek a dohányzással és az alkoholfogyasztással, a magas vérnyomással, az egészségtelen táplálkozással és az elhízással.

10-ből 9-en tapasztalnak mozgásszervi panaszokat

A MozgásKlinika friss felméréséből kiderül: a válaszadók 92,5 százaléka napi vagy heti rendszerességgel él át tüneteket, 46,3 százalék pedig minden mozgás után fájdalmat tapasztal. Szintén ijesztő, hogy tízből négyen mindennap és minden mozgás után fájdalmat éreznek. Bár az érintettek több mint fele (55,6 százaléka) rendszeresen orvoshoz jár a problémájával, a mozgásterápián csupán 15 százalékvesz részt. Úgy tűnik tehát, hogy magyar ellátórendszerben a mozgásszervi problémák kezelése döntően orvosközpontú, miközben a bizonyítottan hatékony rehabilitációs és preventív módszerek háttérbe szorulnak.

Íme a Top 5 leggyakoribb tünetek (zárójelben az 1000 fős felmérés említésszáma):

a derékfájdalom (609),

nyakfájdalom (447),

térdfájdalom (434),

vállfájdalom (415)

hátfájdalom (368).

A felmérés szerint a panaszok száma minden korosztályban magas, ugyanakkor a súlyos esetek aránya a középkorúaknál és az idősebbeknél a legnagyobb. Az átlagéletkor a terápiát igénybe vevőknél 54,9 év, míg a nem terápiásoknál 33,3 év volt.