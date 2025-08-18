Sokkoló betegség: majdnem tíz éven keresztül élt fájdalomban a fiatal nő, majd jött a lesújtó diagnózis

A fiatal nő éveken keresztül szenvedett rejtélyes betegségével, végül 27 évesen kapott diagnózist. Dasha már 19 évesen fájdalomban élt, legelső tünete a megduzzadt, vörös szeme volt. Az összefüggéstelennek tűnő tünetek azonban súlyos problémát takartak.

A nő furcsa tüneteket és fájdalmat tapasztalt Fotó: Shutterstock

Dasha orvoshoz ment, de nem voltak biztosak abban, hogy mi okozza a szem elváltozását. Elmondása szerint kapott szemcseppet, ami kicsit segített az állapotán, de nem gyógyította meg teljesen a problémát.

Idővel mégis elmúlt a duzzanat. A fiatal nő évekkel később eszmélt rá, nagyobb baj állhat a háttérben. Ez alkalommal újabban ugyanazokat a tüneteket tapasztalta, de semmi sem segített rajta.

Ekkor gyorsan rájöttem, hogy mi történik és azonnal kórházba mentem. Az hittem, majd az orvosok megoldják, de az állapotom nem akart javulni. Minden alkalommal, amikor befejeztem egy kör kezelést, a tünetek visszatértek.

A szteroidos szemcseppeket annyi ideig használta, hogy már a mellékhatásait is megtapasztalta. Dasha három éven keresztül, megszakításokkal használta a szemcseppet, de az állapota alig javult.

Dasha próbálta élni az életét, de egyre több aggasztó egészségügyi problémát kezdett el tapasztalni. Egy futóverseny után napokig tartó csípőfájdalom jelentkezett nála, ami miatt újra orvosi segítségért nyúlt.

A 27 éves nőt kivizsgálták és rájöttek a fájdalom valódi okára. A nő mindvégig egy ritka ízületi gyulladásban szenvedett. A axiális spondyloarthritis az ízületi gyulladás egy fajtája, amely fájdalommal és merevséggel jár.

Axiális spondyloarthritis

Tengelyirányú spondyloarthritis néven is ismert krónikus, gyulladásos betegség a gerincet és a keresztcsonti ízületet érinti. Az axiális SpA-ban szenvedők tapasztalhatnak ízületi fájdalmat más területeken is, például a csípőben, a bordákban, a vállban vagy a nyakban. A betegséghez társulhatnak más tünetek is, mint például a gyulladás a szemben, a gyulladásos bélbetegség és a pikkelysömör.

Dasha élete végéig fogja érezni a betegségéből fakadó fájdalmat. Az állapot kezelhető, de nem gyógyítható, a kezelés gyógyszeres terápiát, gyógytornát és életmódváltást foglalhat magában - írja a Mirror.