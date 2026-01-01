A bemutogatás megy, a hótakarítás nem - döbbenetes videót töltött fel az internetre Karácsony Gergely

Az óév utolsó napján szokás számot vetni arról, miként telt el az esztendő, s mik a tervek a jövőre nézve. Nincs ez máshogy a politikusok esetében sem, akik ilyenkor szintén bejelentkeznek egy évzáró összegző beszéddel, poszttal. Nos, Karácsony Gergely egészen érdekes értelmezte az évbúcsúztató beszédét, egy elegáns középsőujjas bemutatással köszönt el 2025-től. Pedig lett volna más is, amivel elszórakoztathatta volna magát, mondjuk felkészíthette volna a fővárost a közelgő hóhelyzetre, hogy ne lefagyott utakon kelljen közlekedni szilveszter éjjel a budapestieknek.

"Karácsony Gergely elmondja újévi kívánságait és bemutatja mit kaptak tőle idén a budapestiek" - írta a budapesti Fidesz elnöke a közösségi oldalán Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook-oldala

Ahelyett, hogy az elért eredményeikről, vagy esetleg arról beszélt volna a főpolgármester, hogy mi mindent lehetett volna jobban csinálni, már megint csak vádaskodik. Évzáró beszédében arról beszélt, hogy a a főváros háborúban áll a kormánnyal, ami állandóan csak el akar venni Budapesttől.

Szentkirályi Alexandra: „A kormány Budapest oldalán, folytatás 2026-ban!”

Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke azonnal megcáfolta Karácsony Gergely állításait:

A magyar kormány 2025-ben is számos fejlesztést indított el a fővárosban. (...) Átadták a Mazsihisz Szeretetkórház megújított épületét, új részleggel megszépült a Városmajori Szívklinika, modernizálták a Szent Imre Egyetemi Oktatókórházat, mostantól csúcstechnológiás MR és CT laborok állnak rendelkezésre a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben. 51 darab új, akadálymentes villamos frissíti a budapesti kötöttpályás-közlekedést, a fiatalok rekreációját szolgálva megnyílt az új MTK sportpark, korszerűsítették a Szent Angéla Ferences Iskolát

— hangsúlyozta a Fővárosi Közgyűlés frakcióvezetője, majd még folytatta a felsorolást.

Zajlik a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet megújítása, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem új campusának építése, de folyamatban van a Citadella teljes környezetének újjáélesztése is, a repülőtér bővítése, a Déli Körvasút építése, illetve a H5-ös HÉV felújítása és új kocsik beszerzése is.

A fővárosi önkormányzat minden vészmadárkodás ellenére nem esik el semmilyen őket megillető forrástól. Karácsony Gergelyék megkapták az új trolibuszokért járó 8,8 milliárdot, és aláírták a 12 milliárdnyi közlekedési normatíváról szóló szerződést is. A felsoroltak ellenére a főpolgármester az őszinte beszéd és a felelősségvállalás helyett továbbra is hangosbemondókban hergelés, immáron hat éve felelősségvállalás és őszinte beszéd nélkül hagyja figyelmen kívül a valóságot

— húzta alá Szentkirályi Alexandra.