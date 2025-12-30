"Az égvilágon semmit sem csinált!"- Ez a véleménye a budapestieknek Karácsony Gergelyről
Utánajártunk, milyen fejlesztéseket valósított meg a főpolgármester az elmúlt hat évben. Több tucat budapestit kérdeztünk meg, mit tudnak erről, mit gondolnak Karácsony Gergely munkásságáról.
Kemény fába vágta fejszéjét a Metropol, azt próbáltuk ugyanis kideríteni, milyen fejlesztéseket vitt véghez a hat éve regnáló főpolgármester. Mivel lapunk folyamatosan beszámolt Karácsony Gergely halvány munkásságáról, most több tucat budapestit kérdeztünk inkább arról, tudnak e mondani bármilyen önálló fejlesztést, amit ők a főpolgármester nevéhez kötnek. Mutatjuk mire jutottunk...
Karácsony Gergely városfejlesztésének lajstroma hamar véget ér, vagy úgy is mondhatnánk, el sem indult. A főként közösségi oldalán élő főpolgármester elődeitől eltérően, nem hogy nem fejlesztette hat év alatt Budapestet, de még a főváros kötelező feladatait sem teljesítette. Olyannyira, hogy számos esetben a kerületekre hárulnak ezek elvégzése és a munkák finanszírozása. Karácsony esete azért is egyedülálló, mert elődeitől szintén eltérő módon, 214 milliárdos plusszal vehette át a város kulcsát Tarlós Istvántól. Ennek ellenére a 2019-es megválasztását követő fél évben, szinte azonnal csődöt kiálltott.
Karácsony Gergely csődbe viszi Budapestet
Az, hogy akkor és azóta hová folyt el a budapestiek pénze, azóta sem tudja senki, az látható viszont, hogy nem rájuk lett elköltve. Hiszen a városon a legnagyobb jóindulattal sem látszik fejlődés, sőt. Számos olyan változásról is döntött Karácsony Gergely, amely nem pénzkérdés, mégis csak rosszabb lett tőle Budapest. Arra voltunk tehát kíváncsiak, hogy a fővárosiak
- milyen fejlesztésekről tudnak,
- amely kifejezetten Karácsony Gergely nevéhez köthető.
Ezért szúrópróba szerűen kérdeztünk meg budapestieket, több tucatot. Bár ilyen fejlesztést senki sem tudod mondani, annyi kiderült: a főpolgármester teljesítménye kimerült főként a "korszerű és logikus" biciklisávok felfestésében és a közlekedési problémák generálásában.
"Tessék nekem megmondani, miért van ilyen kosz!?"
"Visszafejlesztett elég sok mindent sajnos. Ez jutott most eszembe és egyáltalán ez az egész elképesztő, hazugságáradat amit csinál..." - válaszolta Ádám kérdésünkre.
Katinak boltja van a József körúton, ő az áruszállítás ellehetetlenítéséről beszélt, fejlesztés híján: "Fejlesztést nem igazán tudok mit mondani, de el vagyok keseredve".
Itt minden kolléga el van keseredve, akikhez árut hoznak, mert a körút helyett, ahol biciklisáv lett, a keresztutcákban kellene nekik megállni. Vagyis ott próbálnak, ha van éppen parkoló. És akkor szerencsétlenek kézzel-lábbal hordják be az árut. Én csak ennyit tudok mondani a fejlesztéseiről
- fakadt ki a kereskedő, hozzátéve: "Ha megnézi itt az üres üzleteket mellettem, a Blaha felé, akkor kiderül milyen szomorú a helyzet".
István az aluljárók állapotát hozta fel a fejlesztések elmaradására utalva: "Nem jut eszembe fejlesztés. Legutóbb is ki volt írva, hogy az aluljárók szépek lesznek, csak válasszuk meg őt főpolgármesternek. És ugyanolyan trehány, elfogadhatatlan kinézetű minden azóta is. Tehát semmi nem fejlődött, semmi".
József a főpolgármester sorsára hagyja a közterületen élőket: "Nagyon mocsok egy ember. Ennyi embert kinn hagyni az utcán!"
Zoltán folyamatosan orvoshoz jár a dugó okozta légszennyezés miatt:
Én itt lakom. Folyamatosan orvoshoz járok, mert nem bírja a benzingőzt a szervezetem sajnos. Nem tudok mit tenni. Reggel 7 órától este 20 óráig áll az autós forgalom. Számoljuk meg hány biciklista fog elmenni egy óra alatt? Kettő-három? Megéri ez!?
- tette fel a kérdést a férfi, kiegészítve: "Az égvilágon semmit sem csinált - Karácsony -. Tessék nekem megmondani miért van ilyen kosz!?"
"Karácsony Gergely önálló fejlesztése? - kérdez vissza Sándor, aki kis gondolkodás után így folytatta:" Nem tudok...Hát ami kifejezetten, azok a biciklisávok az utakon. Sokszor emlegetjük!" - mondta mosolyogva cinikusan.
