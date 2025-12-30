"Az égvilágon semmit sem csinált!"- Ez a véleménye a budapestieknek Karácsony Gergelyről

Kemény fába vágta fejszéjét a Metropol, azt próbáltuk ugyanis kideríteni, milyen fejlesztéseket vitt véghez a hat éve regnáló főpolgármester. Mivel lapunk folyamatosan beszámolt Karácsony Gergely halvány munkásságáról, most több tucat budapestit kérdeztünk inkább arról, tudnak e mondani bármilyen önálló fejlesztést, amit ők a főpolgármester nevéhez kötnek. Mutatjuk mire jutottunk...

Karácsony Gergely nemhogy nem hozott létre maradandót Budapesten, de ő az egyetlen főpolgármester, akinek a nevéhez nem fűződik önálló fejlesztés a budapestiek szerint

Fotó: Metropol/MK

Karácsony Gergely városfejlesztésének lajstroma hamar véget ér, vagy úgy is mondhatnánk, el sem indult. A főként közösségi oldalán élő főpolgármester elődeitől eltérően, nem hogy nem fejlesztette hat év alatt Budapestet, de még a főváros kötelező feladatait sem teljesítette. Olyannyira, hogy számos esetben a kerületekre hárulnak ezek elvégzése és a munkák finanszírozása. Karácsony esete azért is egyedülálló, mert elődeitől szintén eltérő módon, 214 milliárdos plusszal vehette át a város kulcsát Tarlós Istvántól. Ennek ellenére a 2019-es megválasztását követő fél évben, szinte azonnal csődöt kiálltott.

Karácsony Gergely csődbe viszi Budapestet

Az, hogy akkor és azóta hová folyt el a budapestiek pénze, azóta sem tudja senki, az látható viszont, hogy nem rájuk lett elköltve. Hiszen a városon a legnagyobb jóindulattal sem látszik fejlődés, sőt. Számos olyan változásról is döntött Karácsony Gergely, amely nem pénzkérdés, mégis csak rosszabb lett tőle Budapest. Arra voltunk tehát kíváncsiak, hogy a fővárosiak

milyen fejlesztésekről tudnak,

amely kifejezetten Karácsony Gergely nevéhez köthető.

Ezért szúrópróba szerűen kérdeztünk meg budapestieket, több tucatot. Bár ilyen fejlesztést senki sem tudod mondani, annyi kiderült: a főpolgármester teljesítménye kimerült főként a "korszerű és logikus" biciklisávok felfestésében és a közlekedési problémák generálásában.

"Tessék nekem megmondani, miért van ilyen kosz!?"

"Visszafejlesztett elég sok mindent sajnos. Ez jutott most eszembe és egyáltalán ez az egész elképesztő, hazugságáradat amit csinál..." - válaszolta Ádám kérdésünkre.

Katinak boltja van a József körúton, ő az áruszállítás ellehetetlenítéséről beszélt, fejlesztés híján: "Fejlesztést nem igazán tudok mit mondani, de el vagyok keseredve".

Itt minden kolléga el van keseredve, akikhez árut hoznak, mert a körút helyett, ahol biciklisáv lett, a keresztutcákban kellene nekik megállni. Vagyis ott próbálnak, ha van éppen parkoló. És akkor szerencsétlenek kézzel-lábbal hordják be az árut. Én csak ennyit tudok mondani a fejlesztéseiről

- fakadt ki a kereskedő, hozzátéve: "Ha megnézi itt az üres üzleteket mellettem, a Blaha felé, akkor kiderül milyen szomorú a helyzet".