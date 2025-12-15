Teljesen komolytalan: Karácsony nevet keres a Blahán felállított oszlopnak

Miközben a főváros csőd közeli helyzetbe került Karácsony Gergely főpolgármester alkalmatlansága miatt, Budapest vezetése felesleges és nevetséges dolgokra költi a pénzt. Ilyen a Blaha Lujza téren felállított oszlop is, amely először úgy volt, hogy napóra lesz, de miután azt az árnyékba tették, így csak szimplán egy oszlopként funkciónál, amiről azt állítják, hogy a tér randi pontja. A haszontalan oszlop azóta is leköti Karácsony figyelmét, ugyanis most nevet keresnek neki.

A Rákóczi út és a József körút sarkán, az aluljáró feljárata mellett található Karácsony Gergely legújabb felesleges pénzköltése. / Fotó: Metropol

Nevet Karácsony Gergely haszontalan oszlopának

Szinte egész Budapest Karácsony Blahán felállított oszlopán nevet, amit ráadásul ünnepélyes keretek között adtak át még október elején. Az egyszerű fekete oszlop, amit kis fehér mozaikok borítanak a fővárosnak 15 millió forintjába került.

Ha mindez nem volna elég, Karácsony tudta tetőzni az egészet, ugyanis létrehoztak a Budapest.hu oldalán egy szavazást, ahol az emberek dönthetnek arról, hogy mi legyen a neve a méregdrága látványosságnak. A portálon 15 megnevezés közül lehet választani, köztük olyanokat, mint cölöp, cövek vagy pillér. Ezek a nevek is hűen jelzik, hogy az oszlop mennyire jelentéktelen és haszontalan.

A névadás ötletére többen rákaptak a közösségi oldalakon is, ahol egészen kreatív és humoros neveket adtak a "randi oszlopnak". A bolygó neve Facebook-oldal egy bejegyzést is szentelt az oszlop neveinek, amelyek nemcsak, hogy sokkal ötletesebbek, mint Karácsonyék ötletei, de még igazán viccesek is.

Toszlop

Túl a Blahátságon

Can't touch dísz

Káróra

Hatalmas mocsok a Blaha Lujza téren

Nem a felesleges oszlop az egyetlen probléma a Blaha Lujza téren, ugyanis mióta azt felújították semmi nem változott a környezetet illetően. A téren állandóan fetrengenek a drogosok és a hajléktalanok, ezért sokak szerint nem egy új 15 milliós cövekre van szükség a tér közepén, hanem takarításra, rendfenntartásra és biztonságra.

Ez katasztrófa! Nézze meg ez a szemét! Brutális!

– mondta el a Metropolnak egy budapesti férfi korábban.

Mások is hasonló véleményen vannak arról, hogy a felújítások ellenére a Blaha Lujza tér úgy néz ki, mint egy gettó.