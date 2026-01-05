Megdöbbentő betegséget leplezett le a mammográfia, erre senki sem számított

Egy folyamatban lévő kutatás rávilágít az emlőartériákban lévő kalciumlerakódások és az életveszélyes szívkockázatok közötti kapcsolatra – közölte az NBCnews. Ez pedig felveti a kérdést: segíthet a mammográfia a szívbetegség felismerésében?

Tényleg segíthet a mammográfia a szívbetegségek felismerésében? (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció!)

Az amerikai Nancy Prestonnak jóformán semmilyen aggasztó tünete nem volt . Jógázott, naponta sportolt, és egészséges étrendet követett.

jóformán . A szívbetegségekre jellemző mellkasi fájdalom, légszomj vagy szívdobogásérzés ismeretlen volt számára.

Azonban egy rutinszerű mammográfiás vizsgálat oda vezetett, hogy tavaly nyáron ötszörös bypass műtétet hajtottak végre nála.

2024 októberében Nancy részt vett az éves mammográfiás vizsgálaton New Yorkban. Az orvosok az emlőartériák meszesedését, úgynevezett emlőartériás kalcifikációt mutattak ki a felvételen. Az emlőartériás meszesedések az emlőartériákban felhalmozódó kalciumlerakódások, amelyek összefüggésbe hozhatók a szívbetegséggel.

A new yorki Mount Sinai kórház egy viselkedéskutatást végez annak megértésére, hogyan reagálnak a nők arra, amikor a mammográfiás eredményeikkel együtt értesítést kapnak ezekről az artériás meszesedésekről. Miután Nancyt értesítették a meszesedéséről, terheléses vizsgálaton esett át, amely a szív működését figyelte fizikai megterhelés közben.

Nancy esetében nyugalomban nagyon erős volt a szívműködés, ugyanakkor a terheléses szakaszban a szívizom egy része nem húzódott össze megfelelően

– mondta dr. Mary Ann McLaughlin, a Mount Sinai Fuster Szívkórház kardiológusa.

Az eredmények több ér-betegségre utaló koszorúér-betegséget jeleztek

McLaughlin és Nancy egyaránt úgy véli, hogy a lelet megmentette a nő életét.

Ez csak egy borzalmas dolog volt, ami arra várt, hogy megtörténjen

– mondta a 67 éves New York-i nő.

Nem voltak tüneteim, leszámítva azt, hogy kissé fáradtabbnak éreztem magam a szokásosnál, amit az életkoromnak tulajdonítottam.

A nő családjában előfordult szívbetegség: édesanyja szívrohamot kapott, majd kettős bypass műtéten esett át, idősebb nővére pedig szintén szívrohamot kapott, és pacemakert visel.

Az emlőartériás meszesedések, amelyek kifejezetten az emlőartériákra jellemzők, különböznek az emlő más területein gyakori meszesedésektől. A makrokalcifikációk, amelyek fehér pontokként jelennek meg a mammográfián, általában jóindulatúak. A mikrokalcifikációk fehér pöttyökként láthatók, és bizonyos esetekben daganatra utalhatnak. A nők körülbelül felénél alakulnak ki jóindulatú emlőmeszesedések.

A Mount Sinai kutatás, amely 2021-ben kezdte a 40 év feletti páciensek toborzását, azt tűzte ki célul, hogy 14 875 nő sokszínű mintájában elemezze a betegség előfordulását. Becslések szerint az egészségügyi rendszerben a nők 12,5%-ának van emlőartériás meszesedése, beleértve azokat is, akiknél már ismert szívbetegség áll fenn.

A mammográfiák nagyszerűsége abban rejlik, hogy már eleve azokat a nőket vizsgáljuk velük, akiknél a legnagyobb a szívbetegség kockázata: a 40 év felettieket. Ugyanezeket a képeket felhasználhatjuk az érrendszeri meszesedések keresésére is

– mondta dr. Melanie Chellman, a Cleveland Klinika emlő-radiológusa.