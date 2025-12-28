Elviselhetetlen fájdalom: Karácsonykor hunyt el a népszerű influenszer gyermeke

Borzalmas hírt osztott meg követőivel egy influenszer édesanya. A családot karácsony napján hatalmas szívfájdalom érte, amikor legkisebb lányuk elhunyt. A kislány halála előtt a család egy másik gyereket is elveszített.

Az influenszer házaspár aggodalommal figyeli két életben maradt gyermekük állapotát / Illusztráció: fizkes / Shutterstock

Az influenszer édesanya rövid idő alatt két gyereket is elveszített

Melissa Mae Carlton influenszert és férjét, Tomot egy olyan tragédia sújtotta, amivel egyetlen szülőnek sem szabadna szembenéznie, miután megerősítették legkisebb lányuk, Molly szívszorító halálát.

Az édesanya december 26-án erősítette meg a hír, hogy Molly karácsony napján hunyt el, és most nővérével, Abival van, aki 2024 áprilisában, kilencéves korában hunyt el egy rövid ideig tartó szepszissel vívott küzdelem után.

Az anya elmondta, hogy Mollynak nagyon hiányzott a nővére, ezért az egyetlen pozitív eleme a tragédiának, hogy a testvérek újra együtt lehetnek. A szülők 20 hónapja vesztették el gyermeküket, hogy alig egy év után újra tragédia sújtson rájuk.

Le vagyunk törve. Nem tudjuk elhinni. Zavarodottak és sokkoltak vagyunk. Kimerültek és megrázottak vagyunk egy traumával és szívfájdalommal teli nap után.

Bár a fájdalom még élénk a házaspár számára, Melissa aggodalmát is kifejezte túlélő gyermekei, Harry és Lily miatt. A gyerekek rövid idő alatt elveszítették testvéreiket, amit nehéz feldolgozni.

Közvetlenül a halálhír bejelentése után számtalan követő kereste meg a családot, hogy részvétét fejezze ki, de néhány közösségi média felhasználó is találgatni kezdett a halál okáról.

Ahelyett, hogy hagyta volna, hogy a pletykák túlzásba essenek, Melissa meghozta a bátor döntést, hogy gyászában is nyíltan megszólaljon, és felfedje: bár a halál hivatalos okát még nem állapították meg, az orvosok erősen gyanakodtak arra, hogy mi állhatott mindkét gyermeke halála mögött.

Az orvosok úgy vélik, hogy Mollynak genetikai eredetű szívbetegsége volt, és gyanítják, hogy ez lehetett a helyzet Abi esetében is

