RETRO RÁDIÓ

Most kaptuk a lesújtó hírt: elhunyt a kétszeres BEK-győztes labdarúgó

72 éves korában érte a halál.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.25. 16:47
gyász BEK labdarúgó elhunyt

Elhunyt John Robertson, a skótok kétszeres BEK-győztes labdarúgója, akit néhai edzője "sportágunk Picassójának" nevezett.

Elhunyt John Robertson Fotó: Shutterstock

A 72 éves korában elhunyt szélső mindkét BEK-győzelmét a halálhíréről csütörtökön beszámoló Nottingham Forest színeiben érte el, ráadásul mindkét alkalommal főszerepet játszott a sikerben: 1979-ben ő adta a gólpasszt Trevor Francisnek a svéd Malmö ellen 1-0-ra megnyert döntőben, egy évvel később pedig ő szerezte a Hamburg elleni finálé egyetlen gólját.

A bajnokságot, az angol Szuperkupát és az európai Szuperkupát egy-egy, a Ligakupát két alkalommal nyerte meg. A Nottinghamet két időszakban, több mint ötszáz mérkőzésen erősítette, két évig pedig a Derby County futballistája volt. A Nottingham legendás vezetőedzője, Brian Clough "sportágunk Picassójának" nevezte.

Robertson 1978 és 1983 között 28 mérkőzésen lépett pályára a skót válogatottban, 1981-ben győztes gólt szerzett Anglia ellen, és ott volt az 1982-es világbajnokságon is.

Visszavonulása után korábbi csapattársa, Martin O'Neill másodedzője volt a Wycombe Wanderers, a Norwich City, a Leicester City, a Celtic FC és az Aston Villa csapatánál is - írja az MTI.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu