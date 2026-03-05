Nincs megállás: újabb nemzetközi elismerés a Városliget kapcsán

Úgy tűnik, nincs megállás: a Városliget megújulása után sorra záporoznak a rangos építészeti és kulturális elismerések. No, nem mintha arról lenne szó, hogy kezd unalmassá válni a dolog, épp ellenkezőleg! Így aztán a legjobb európai kreatív és fenntartható turisztikai negyednek járó elismerés is épp olyan büszkeséggel tölthet el mindenkit, ahogy a Liget Budapest Projekt által korábban elnyert díjak.

Íme Európa legjobb kreatív és fenntartható turisztikai negyedének egy szelete: a Városliget és a Néprajzi Múzeum a Liget Budapest Projekt fotóján (Fotó: Liget Budapest Projekt)

Ez a Városliget és a Liget Budapest Projekt titka

Nem akármilyen mezőnyt kellett maga mögé utasítania a magyar projektnek. A világ egyik legrangosabb turisztikai elismerésén, a Creative Tourism Awardson 28 ország 223 pályázója közül Budapest és a Városliget mellett olyan helyszínek nyertek még díjat, mint

Cannes és a francia riviéra,

és a francia riviéra, New Orleans ,

, az UNESCO Világörökség részét képező Húsvét-szigetek és

és a brazil Salvador da Bahia.

A díj elnevezése nem véletlen. Az azt odaítélő nemzetközi szakmai zsűri nemcsak azt figyelte, hogy jól néznek-e ki az új épületek – bár a Magyar Zene Háza vagy a Néprajzi Múzeum látványától bárkinek leesik az álla –, hanem azt is, hogyan fér meg egymás mellett a kultúra, a szórakozás és a természetvédelem.

A Liget Budapest példamutató módon ötvözi a kulturális innovációt, a természeti környezet megújítását a közösségek bevonásával. A Városligetben a kultúra és a természet harmonikus egysége valósul meg: a történelmi intézmények és a kortárs, világszínvonalú építészeti alkotások – mint a Magyar Zene Háza vagy a Néprajzi Múzeum – egy megújult, zöldebb és fenntarthatóbb városi környezetben kínálnak sokszínű, interaktív élményeket – indokolta a Városliget sikerét a zsűri, amely az eredetiség, a helyi kreatív ökoszisztéma erősítése és a fenntarthatósági elvek integrálása alapján döntött.

A díj mögött álló Creative Tourism Network nemzetközileg elismert szakmai platform, amely szorosan együttműködik az UNESCO-val, az ENSZ Turisztikai Világszervezetével és számos nemzeti minisztériummal. A szervezet az Európai Unió támogatásával jött létre 2010-ben, és az idén az UNESCO és az EU által finanszírozott Transcultura programmal is partnerségben hirdette meg a versenysorozatot.

Rendkívül büszkék vagyunk erre a rangos nemzetközi elismerésre. A Liget Budapest az elmúlt években számos kiemelkedő építészeti és kulturális díjat nyert el, most pedig egyre több turisztikai szakmai díj is visszaigazolja törekvéseinket. Célunk, hogy a Városliget Közép-Európa legfontosabb kulturális negyedévé váljon, ahol a világszínvonalú intézmények, a zöld környezet és a családbarát élménykínálat egységet alkot

– hangsúlyozta a Városliget Zrt. vezérigazgatója, Gyorgyevics Benedek a most bezsebelt elismerés fontosságát.