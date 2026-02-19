Vitray Tamás bevallotta, a Városligetben készült a téli olimpiára
Kilenc téli olimpián dolgozott a 94. életévében járó legenda. A magyar televíziózás nagyja, Vitray Tamás két ötkarikás emléktárgyát tartja becsben.
Vitray Tamás számára kiemelt volt a téli olimpia, a viadalokon jobbára a műkorcsolyázásról és a jégkorongsportról tudósított, egy alkalommal síugrásról is. A sor 1960-nal, Squaw Valley-vel kezdődött, akkor egyetlen hokimeccsről számolt be, mégpedig hazulról. A legendás riporter számára a műkorcsolyázó-sport számított nagy lehetőségnek, ám azt alig ismerte. A hiányt a még sötét téli reggeleken igyekezett pótolni, e célból szinte naponta kijárt a Városligeti Műjégpályára a legjobbak edzéseire.
Vitray Tamás, a téli olimpiai titkár
Az 1960-as Garmisch-Partenkirchen-ben rendezett Eb-n a maga 27 évével a tévések „benjáminja”, legfiatalabbja volt Vitray Tamás, mondhatni, ott tett szert későbbi ötkarikás rutinjára. Csupa idősebb külföldi kollégával dolgozott együtt, akik más sportágakban bizonyítottak, a műkorcsolyázást azért kedvelték, mert keveset kellett beszélniük... Pedig a hatvanas évek elején, jégfelújítás közben 15-20 percig semmi sem történt, de Tamás úgy érezte, folyamatosan érdekességekkel kell szolgálnia. A Rolba akkoriban ismeretlen volt, egy kerekes kocsin lévő hordóból folyt a víz, a kocsi nyomában pályafenntartók seprűvel egyengették a pályát, javítgatták a jéghibákat.
Esténként 3-4 órás élő műsorban beszéltem, ezért kétségbeesésemben javasoltam a kollégáknak, hogy adás előtt ki-ki informálja saját nemzete versenyzőiről a csapatot, így gyűlt össze valamennyi korcsolyázóról bő anyag. E módszer olyannyira bevált, hogy létrehoztuk a Golden S. Club-ot, amelyben engem hálából titkárrá választottak; annak tagkönyvét máig őrzöm.
Becses Vitray-szuvenir az első napi bélyegzés
Ennél is becsesebb emléktárgya az 1964-es innsbrucki olimpia. A versenyre a közeli NSZK-ból német szurkolók hada kelt át Ausztriába drukkolni a favorit Marika Kilius, Hans-Jürgen Bäumler műkorcsolyázó kettősnek.
„Versenynapjuk reggelén a posta árulta első napi bélyegzős díszes képeslapját, melyen németül ez állt: «Marika Kilius és Hans-Jürgen Baumler, az 1964-es olimpia bajnokai». Az elegáns, 1 márka 80-ért kapható emléklapot szépen vásárolták is. Csakhogy elsiették. Az aranyérmet ugyanis a szovjet Protapopov-házaspár érdemelte ki. A gyűjtők tudták, hogy a «megtévedt» lap még értékesebb, viszont az árusítást beszüntették, a bélyeget bevonták. Nekem azért van belőle egy példányom...”
– tette hozzá hamiskásan Vitray Tamás.
