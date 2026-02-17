RETRO RÁDIÓ

Lindsey Vonn lelépett, ezt hagyta maga után a kórházban

Elhagyhatta a kórházat a 41 éves olimpiai bajnoknő. Lindsey Vonn a kezelése helyszínén még egy megható gesztussal is búcsúzott a klinikától, mielőtt hazautazott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.17. 15:00
lindsey vonn olimpiai bajnok téli olimpia

Az olimpiai bajnok alpesi síző, Lindsey Vonn – aki a téli olimpia előtti utolsó versenyen keresztszalag-szakadást szenvedett, de mégis elindult az ötkarikás játékokon – a múlt vasárnapi női lesiklás éremosztó versenyén szenvedett súlyos balesetet. A 41 éves legenda a pálya elején rosszul vette be a kanyart, beakadt a válla az egyik kapuba, majd elvesztette egyensúlyát, és hatalmasat esett. A helyszínen 20 percig ápolták, majd mentőhelikopterrel kórházba szállították, ahol már a negyedik műtéten is átesett. 

Lindsey Vonn hazamehetett a kórházból
Lindsey Vonn hazamehetett a kórházból (Fotó: Christophe Pallot/Agence Zoom)

Egy héttel a bukása után elhagyhatta a kórházat a női lesiklás ikonikus alakja. A balesetét követően négy operáción is átesett Lindsey Vonn aközösségi oldalán számolt be állapotáról, s elmondta, hogy időközben visszautazott az Egyesült Államokba.

Lindsey Vonn könnyfakasztó gesztust tett

A trevisói Ca' Foncello klinika hétfő délután közölte, hogy már kiengedték az amerikai sportolónőt, aki vasárnap délelőtt hagyta el az egészségügyi intézményt, majd mentőautóval vitték a velencei Marco Polo repülőtérre, ahonnan hazautazott az Egyesült Államokba. Mielőtt búcsút intett volna az orvosoknak és ápolóknak, szívhez szóló gesztust tett: a rajongóktól kapott plüssfigurákat a kórház gyermekosztályának ajándékozta – írta az Origo.

Hálás vagyok a barátaimnak, a családomnak, a csapatomnak és az orvosi személyzet összes tagjának, akik segítettek visszatalálnom önmagamhoz. Lassan visszatérek az életbe, az alapokhoz és a legegyszerűbb dolgokhoz, amik a legtöbbet jelentik. Mosoly. Nevetés. Szeretet

– posztolta Lindsey Vonn az Instagram-oldalán.

Lindsey Vonn visszatérhet?

Korábban a Bors arról számolt be, hogy a klasszis nem tett le a visszatérésről sem, noha a balesetét követően egy ideig az is kérdéses volt, hogy egyáltalán talpra tud-e állni. Honfitársa, a háromszoros olimpiai bajnok snowboardos, Shaun White optimistán nyilatkozott a jövőt illetően: szerinte Lindsey Vonn akár a 2030-as téli olimpián is rajthoz állhat, amennyiben sikerül teljes értékűen felépülnie.

 

