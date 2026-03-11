Lipcsei Péter szívszaggatóan emlékszik Fehér Mikire: „Mintha a harmadik fiam lett volna”

A Ferencváros csütörtökön (21.00, tv: M4 Sport) az SC Bragát fogadja az Európa-liga nyolcaddöntőjének első meccsén. Az FTC nemzetközi kapcsolattartójaként is dolgozó Lipcsei Péter egykori (1995-98) Porto-játékosként nyilatkozott a fontos magyar-portugál párharcról az O’Jogo sportlapnak. Az interjúban természetesen szóba került a Lipcsei utolsó portói évében, 1998-ban a klubhoz igazolt Fehér Miklós is.

Lipcsei Péter anno 1998-ban segítette a Győrből a Portóhoz igazolt Fehér Miklós beilleszkedését Fotó: Földi Imre / Nemzeti Sport

A Portónál a kezdetekkor még Lipcsei segítette Fehér Miki beilleszkedését.

– Fehér Miki és Buzsáky Ákos játszottak utánam az FC Portóban, és Miki a Bragánál is letette a névjegyét. Én már otthon voltam, amikor az a tragédia történt vele a Benfica–Guimaraes meccsen.

Ő olyan volt nekem Portóban, mintha a harmadik fiam lett volna.

Abban a fél szezonban (1998 őszén – a szerző), amikor nem játszottam, mielőtt Ausztriába igazoltam, minden nap velem volt otthon.

Edzések után mindig együtt csináltunk valamit. Mindmáig nagyon nehéz belegondolni és beszélni arról, ami történt vele

– emlékezett vissza Lipcsei a hajdani 25-szörös magyar válogatott csatárra, aki 2004. január 25-én már a Benfica játékosaként, tragikusan fiatalon (24 évesen) a futballpályán elhunyt.

Fehér Miklós személye már csak azért is felvetődik a csütörtöki El-nyolcaddöntő kapcsán, mert a Porto a 2000/01-es szezonra éppen a mostani Fradi-ellenfél Bragához adta őt kölcsön.

Partiste há 11 anos mas continuas bem vivo na nossa memória!

Miklos Fehér: 20-07-1979 | 25-01-2004 #EstamosJuntos pic.twitter.com/4IRrPltcei — SC Braga (@SCBragaOficial) January 25, 2015

Lipcsei Péter hajdani csapatkapitányát is gyászolja

Az O'Jogo interjújában Lipcsei elmondta: már csak azért is fájdalmas visszaemlékeznie Fehér Miklós tragédiájára, mert a közelmúltban váratlanul elhunyt az FC Porto hajdani csapatkapitánya, Jorge Costa. A Fradi-legenda korábbi csapattársa, a hajdani 50-szeres portugál válogatott védő tavaly augusztusban, csak 53 évesen halt meg; a José Mourinho dirigálta 2004-es BL-győztes Porto védője már a klub sportigazgatójaként dolgozott, amikor az edzőközpontjában végzetes szívrohamot kapott.

A Fradi-Braga El-nyolcaddöntő első meccsét csütörtökön (21.00, tv: M4 Sport), a portugáliai visszavágót jövő szerdán (16.30) játsszák.