Lipcsei Péter szívszaggatóan emlékszik Fehér Mikire: „Mintha a harmadik fiam lett volna”

Edzések után mindig csináltak valamit együtt Fehér Miklóssal. Lipcsei Péter az FTC-Braga El-nyolcaddöntő apropóján nyilatkozott.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.03.11. 13:30
lipcsei péter porto európa-liga José Mourinho Braga fehér miklós Fradi

A Ferencváros csütörtökön (21.00, tv: M4 Sport) az SC Bragát fogadja az Európa-liga nyolcaddöntőjének első meccsén. Az FTC nemzetközi kapcsolattartójaként is dolgozó Lipcsei Péter egykori (1995-98) Porto-játékosként nyilatkozott a fontos magyar-portugál párharcról az O’Jogo sportlapnak. Az interjúban természetesen szóba került a Lipcsei utolsó portói évében, 1998-ban a klubhoz igazolt Fehér Miklós is.

Lipcsei Péter anno 1998-ban segítette a Győrből a Portóhoz igazolt Fehér Miklós beilleszkedését        Fotó: Földi Imre / Nemzeti Sport

A Portónál a kezdetekkor még Lipcsei segítette Fehér Miki beilleszkedését.

– Fehér Miki és Buzsáky Ákos játszottak utánam az FC Portóban, és Miki a Bragánál is letette a névjegyét. Én már otthon voltam, amikor az a tragédia történt vele a Benfica–Guimaraes meccsen.

Ő olyan volt nekem Portóban, mintha a harmadik fiam lett volna.

Abban a fél szezonban (1998 őszén – a szerző), amikor nem játszottam, mielőtt Ausztriába igazoltam, minden nap velem volt otthon. 

Edzések után mindig együtt csináltunk valamit. Mindmáig nagyon nehéz belegondolni és beszélni arról, ami történt vele

– emlékezett vissza Lipcsei a hajdani 25-szörös magyar válogatott csatárra, aki 2004. január 25-én már a Benfica játékosaként, tragikusan fiatalon (24 évesen) a futballpályán elhunyt

Fehér Miklós személye már csak azért is felvetődik a csütörtöki El-nyolcaddöntő kapcsán, mert a Porto a 2000/01-es szezonra éppen a mostani Fradi-ellenfél Bragához adta őt kölcsön.

Lipcsei Péter hajdani csapatkapitányát is gyászolja

Az O'Jogo interjújában Lipcsei elmondta: már csak azért is fájdalmas visszaemlékeznie Fehér Miklós tragédiájára, mert a közelmúltban váratlanul elhunyt az FC Porto hajdani csapatkapitánya, Jorge Costa. A Fradi-legenda korábbi csapattársa, a hajdani 50-szeres portugál válogatott védő tavaly augusztusban, csak 53 évesen halt meg; a José Mourinho dirigálta 2004-es BL-győztes Porto védője már a klub sportigazgatójaként dolgozott, amikor az edzőközpontjában végzetes szívrohamot kapott.

A Fradi-Braga El-nyolcaddöntő első meccsét csütörtökön (21.00, tv: M4 Sport), a portugáliai visszavágót jövő szerdán (16.30) játsszák.

 

