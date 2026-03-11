Németország döntött: felszabadítják az olajtartalékaik egy részét

A német hírügynökség (DPA) értesülései szerint a német kormány két fontos döntést fog bejelenteni az iráni háború következtében elszabaduló világpiaci olajárrobbanás következtében. Az egyik ilyen döntés, hogy felszabadítják az ország olajtartalékának egy részét, a másik pedig, hogy szabályozást vezetnek be, miszerint a benzinkutak egy nap csak egyszer emelhetik az áraikat - írja a Ripost.

A német kormány felszabadítja a stratégiai olajtartalékuk egy részét Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / AFP

Mindezeket a döntéseket annak árnyékában hozza meg a német kormány, hogy egyre több autós szerint kezdik elérni az üzemanyagárak az elviselhetetlen szintet. Vannak olyan német benzinkutak, ahol a gázolajért már több mint két és fél eurót vagyis közel ezer forintot kell fizetni.

Magyarországon védett árat vezetett be a kormány

Az olcsó orosz energiát sújtó brüsszeli szankciók, az ukrán olajblokád és az iráni háború miatt az olaj ára meredek emelkedésnek indult világszerte. A magyar kormány azonban nem nézi tétlenül a begyűrűző olajárrobbanást, a magyar családokat megvédése érdekében bevezették a benzinkutakon a védett árat.

A feltételekről az új szabály úgy rendelkezik, hogy kedvezményes üzemanyagot

magyar rendszámmal és forgalmival rendelkező gépjárművekbe tankolhatnak,

a benzin legfeljebb literenként 595 forintért, a dízel maximum 615 forintért értékesíthető a kiskereskedelemben.

Ha nem közvetlenül a magyar jármű benzintankjába tankolnak üzemanyagot, hanem elvitelre, kannába, úgy a védett ár nem érvényesíthető.

Az ilyen típusú intézkedések, amelyek a multicégekkel szemben az embereket védik, Nyugat-Európában elképzellhetetlenek.

Magyar Péter színjátékot játszik

Orbán Balázs közösségi oldalán arról írt: a kormány célja, hogy megvédje a magyar családokat az energiapiaci bizonytalanság következményeitől. Bejegyzésében élesen bírálta a Magyar Péter vezette Tisza Párt politikáját is. A miniszterelnök politikai igazgatója úgy fogalmazott, hogy szerinte a párt kijevi és brüsszeli szövetségeseivel együtt kockáztatja Magyarország energiabiztonságát, és az Európai Parlamentben olyan döntéseket támogatott, amelyek Ukrajna érdekeit szolgálják.

Orbán Balázs szerint az Ukrajnával kapcsolatos olajblokád és az orosz energiát érintő szankciók hozzájárulhatnak az európai üzemanyagárak emelkedéséhez.

A kormány ezért döntött a védett ár bevezetése mellett. A politikus úgy fogalmazott: a kabinet célja, hogy a magyar családokat megvédje az ukrán–Tisza olajblokád következményeitől és biztosítsa, hogy a ne a hazai fogyasztók fizessék meg a nemzetközi energiapiaci konfliktusok árát.



