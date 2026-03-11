RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ez a kaland is megvolt

A kormányfő élesben is kipróbálta az árakat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.11. 13:05
Orbán Viktor gázolaj védett ár benzin

Hétfő éjfél óta él az üzemanyagokra vonatkozó védett ár. Orbán Viktor bejelentése alapján a 95-ös oktánszámú benzin ára legfeljebb 595, a gázolajé pedig maximum 615 forint lehet. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kabinetiroda

A miniszterelnök az egyre fokozódó iráni háború és az ukrán olajblokád következtében látta szükségesnek a lépést. Orbán Viktor azt is közölte, hogy a védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik, továbbá kiterjesztik azt a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. 

Ez ennyi! Benzin: 595, Gázolaj: 615

– írta szerdán a miniszterelnök közösségi oldalán.

Az intézkedés még pont időben lépett életbe, a nyugati országokban ugyanis máris elszabadultak a töltőállomások árai. A jelenlegi árfolyam szerint 1 liter gázolaj Ausztriában 766 forint, míg Németországban 1014 forintba kerül.

 

