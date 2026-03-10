Megdöbbentő árakról számolnak be külföldön élő magyarok a benzinkutakon

Európa számos országában máris az egekbe szöktek az üzemanyagárak, hazánkban azonban – a védett áraknak hála – nem kell a fél fizetésünket otthagyni egy tankolásért. A kormány ugyanis azonnal reagált az ukrán olajblokád és a Hormuzi-szoros lezárása miatti olajáremelkedésre és bevezette a védett árat a benzin és a gázolaj esetében. Külföldön azonban már most fájdalmas egy-egy tankolás, az ott élő magyarok már panaszkodnak is.

A hazai töltőállmások nem emelhetik az egekbe az üzemanyag árát, a védett ár maximalizálja az árakat (Fotó: Soós Lajos / MTI)

„Bezzeg nyugaton!” – külföldön nincs védett ár, egekbe szöktek az üzemanyagárak

A kormány hétfő éjféltől léptette életbe az üzemanyagárak védett árát, ami azt jelenti, hogy a 95-ös oktánszámú benzin ára legfeljebb 595, a gázolajé pedig maximum 615 forint lehet. Az intézkedés még pont időben lépett életbe, a nyugati országokban ugyanis máris elszabadultak a töltőállomások árai.

A sógorom tegnap Ausztriában 2 euroért, ma Németországban 2,65 euroért tankolt dízelt! Háborúpártiak, lehet gondolkodni...

— üzente a Riposton keresztül Árpád.

Vagyis a jelenlegi árfolyam szerint 1 liter gázolaj Ausztriában 766 forint, míg Németországban az 1000 forintot is meghaladja, egészen pontosan 1014 forintba kerül.

Nincs ez máshogy Hollandiában sem, ahol Betti tett ki egy árulkodó képet egy benzinkút éppen aktuális árairól:

Hollandiában is az egekbe szöktek az üzemanyagárak (Forrás: Képernyőkép / Betti)

A kétgyermekes édesanya beszámolójából kiderül, hogy Hollandiában is 1000 forint körül mozog egy liter üzemanyag, az ottani kormányzat ugyanis nem szabta meg az üzemanyagcégeknek, hogy mennyiért adhatják el a benzint és a dízelt. Betti ezért üzent is a hazai rendszer kritikusainak:

Sokaknak nem tetszik az árstop. Van egy jó hírem, Hollandiában nincs. 1000 forint/liter

— írta a közösségi médiában.

Az olajárdrágulás is a háború következménye

A benzin és a gázolaj árrobbanását egyértelműen az iráni háború és a Barátság kőolajvezeték elzárása okozza.

Az iráni helyzet már önmagában is okozott volna egy pánikot a nemzetközi piacokon, az pedig Magyarország és Szlovákia számára is fokozza a helyzet kritikusságát és nehézségét, hogy az ukránok továbbra is blokád alatt tartják a Barátság kőolajvezetéket. Egyértelműen arról van szó, hogy Brüsszel és Kijev összejátszik, és az is teljesen világos, hogy a cél a magyar választások manipulációja, a magyar emberek megijesztése, a magyar gazdaság versenyképességének megtámadása

— magyarázta korábban Koskovics Zoltán geopolitikai szakértő.