RETRO RÁDIÓ

Nem elég az orosz-ukrán háború – a Hormuzi-szoros lezárása tovább fokozza az olajárrobbanást

Kulcskérdés: vajon mikor lehet újra hajózni a Hormuzi-szoroson?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 14:22
olajár Hormuzi-szoros háború

Csak akkor állhat meg az olajár növekedése, ha a Hormuzi-szoros újra hajózható lesz – írja a Világgazdaság. Hétfőn jelentősen megugrott a Brent olajfajta hordónkénti ára, amennyiben ez az állapot tartós lesz, az az élelmiszerárakra is hatással lehet.

Csak akkor lehet vége az olajár-sokknak, ha hajózhatóvá válik a Hormuzi-szorost
 Az iráni Forradalmi Gárda közölte, hogy lezárják a hajóforgalom elől a Hormuzi-szorost, amelyen a világ tengeri olajforgalmának mintegy ötöde halad át. Ezzel jelentősen megugrottak az olajárak (Fotó: MTI)

Lezárták a Hormuzi-szorost – iszonyú magasra ugrott az olajár

A Hormuzi-szoros lezárása után kilőttek az olajárak, hétfőn a Brent olajfajta átlépte a 100 dolláros (~3400 forintos) szintet, a drágulás mértéke a 30 százalékot is megközelítette. Az olajárak az orosz–ukrán háborút követő csúcsok óta nem látott szintre kúsztak, még ha magyar idő szerint reggel 8 órára a drágulás üteme némileg enyhült is, és már „csak” 15 százalék körül mozgott.

Több Öböl menti ország jelentette be, hogy korlátozza a kitermelést. A Hormuzi-szoros blokádja miatt ugyanis megtelnek a tárolók olajjal, amit nem lehet elszállítani. A termelés újraindítása heteket vehet igénybe még azután is, hogy a blokádot feloldják.

A közelgő globális energiaválság árnyékában a G7-országok (Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Franciaország, Japán, Kanada, Németország, Olaszország, Európai Unió) hétfőn a vészhelyzeti tartalékok közös piacra dobásáról egyeztetnek, amit a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) koordinálhat. A Financial Times jelentése szerint eddig három ország, köztük az Egyesült Államok támogatta a javaslatot.  

Irán időközben megválasztotta az ország új vezetőjét Modzstaba Hamenei személyében, Izrael pedig iráni olajlétesítményekre is csapást mért.

Az olajár megemelkedése az inflációt is megemelheti, a Hormuzi-szoros blokádja pedig a műtrágya kínálatát is szűkítheti, valamint az élelmiszerárak elszabadulását is okozhatja.

A 100 dollár feletti olajár megemeli a közúti, tengeri és légi szállítási díjakat, ami szintén hozzájárul az árak emelkedéséhez, s mivel az olaj fontos ipari alapanyag, a műanyag csomagolások elkészítése is többe fog kerülni. Ezenkívül az olaj és az energia az ellátási lánc számos állomásában játszik fontos szerepet.

Ilyet még a szomszédunkban dúló háború miatt sem észlelhettünk – olvasható a Riposton. Az orosz-ukrán háború kitörése után az orosz olaj utat talált a világpiacra, de az iráni háború miatt már most több ország csökkentette olajtermelését napi több millió hordó mértékben. A Hormuzi-szoroson ráadásul nagyságrendileg az orosz termelés kétszerese halad át naponta, így amennyiben a blokád tartósan fennmarad, annak beláthatatlan következményei lehetnek.

A múlt héten a katari energiaminiszter a 150 dolláros olajárat sem tartotta elképzelhetetlennek egy elhúzódó háború esetén. Közben az ország kénytelen volt leállítani a világ legnagyobb LNG-exportterminálját, a Rasz Laffant, ezzel évi közel 80 millió tonna esett ki a kínálatból.

Ebben az időszakban iszonyatos felelőtlenség az, amit Zelenszkijjel karöltve akar a Tisza Párt, az olcsó orosz energiáról való leválás erőltetése. Zelenszkij a Barátság kőolajvezeték lezárásával segíti Magyar Pétert és avatkozik bele a választásokba, de Orbán Viktor megüzente, hogy ellenállnak a zsarolásoknak, még úgy is, hogy az ukrán elnök már személyesen őt fenyegette meg életveszélyesen.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu