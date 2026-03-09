RETRO RÁDIÓ

A Tisza Pártnak plakátokra nem, de luxusautóra futja

Tiszás plakátok a közterületeken és egy Porsche. Látszik, mennyire nincs pénze a Tisza Pártnak.

Az állítások és cselekedetek egymást ütik a Tisza Pártban. Magyar Péter, aki korábban sem EP-képviselő, sem miniszterelnök nem akart lenni, most képviselőként be sem jár az Európai Parlamentbe és miniszterelnök-jelöltként indul. Ezúttal azt mondta, a Tisza Pártnak nincs pénze arra, hogy plakátokat állítson, ehhez képest a XI. és XII. kerületben már mindenhol ott virít Magyar Péter arca, most pedig úgy tűnik, luxusautóra is jutott pénz.

A Tisza Párt Porschéval indult útnak, hogy a plakátjait feltegye
A "magánházak kerítésére" felrakott plakát és a jármű, amivel a munkatársak utazhatnak. A Tisza Párt "10 millió éhező országát" képviseli. Fotó: Facebook / Mohácsy István

A Tisza Pártnak nemcsak plakátra, de Porschéra is futja

A Tisza Párt elnöke úgy fogalmazott, hogy "a Tiszának nem lesznek plakátjai, majd csak magánházak kerítésein, mert ez az óellenzék stílusa". Most kiderült, nemhogy a lámpaoszlopokon és köztereken is fel lettek téve plakátok, de még az intézkedő munkatársak is Porschéval indultak útnak. 

Mohácsy István, a Fidelitas elnöke Facebook-posztjában feltette a kérdést, hogy vajon Bujdosó Andrea Shell-részvényeiből finanszírozták-e a kocsit, akinek épp a képen helyezték fel a plakátját. Bujdosó Andrea vagyonnyilatkozata alapján 12 322 Shell-részvény tulajdonosa, ennek köszönhetően százmilliókat keres. A Tisza fővárosi frakcióvezetője szerint azonban ehhez, valamint az értéknövekedéshez senkinek sincs köze.

 

